Пермь: новости дня
18:09 | 20.11.2019
Проект бюджета Перми на 2020-2022 годы утвержден в первом чтении
На пленарном заседании гордумы в первом чтении принят проект бюджета города на 2020-2022 годы. Ранее главный финансовый документ города обсуждался с общественностью и экспертами на публичных слушаниях.
- Городской бюджет сохраняет сбалансированность и социальную направленность. Определяющие направления на ближайшие три года – участие города в реализации национальных проектов, подготовка к трехсотлетию, развитие социальной инфраструктуры. Доходы в 2020 году увеличатся на 10 млрд рублей, что позволит решить важную задачу по переселению граждан из аварийного жилья, а также обновить подвижной состав общественного транспорта, продолжить благоустройство города, - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.
Основные характеристики проекта бюджета имеют следующие параметры: доходы в 2020 году запланированы в объеме 37 млрд 959 млн рублей, в 2021 году – 41 млрд 005 млн рублей, в 2022 году – 40 млрд 416 млн рублей, расходы в 2020 году составляют 39 млрд 289 млн рублей, в 2021 году – 41 млрд 453 млн рублей, в 2022 году – 41 млрд 052 млн рублей.
Важной особенностью нового бюджетного цикла является значительное увеличение финансовой поддержки из краевого и федерального бюджета – с 11,6 млрд рублей в текущем году до 16,9 млрд рублей в 2020 году.
Проект бюджета Перми на 2020-2022 годы сформирован на основе 19 муниципальных программ. Доля программных расходов составит порядка 92%.
Инвестиционная составляющая бюджета вырастет с 4,8 млрд рублей в 2019 году до 9,3 млрд рублей в 2020 году. Средства будут направлены на строительство 5 детских садов – в Мотовилихинском, Кировском и 3 в Дзержинском районе, новые корпуса 9 школ, строительство 2 бассейнов, лыжероллерной трассы, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, реконструкцию Дворца молодежи, а также на переселение граждан из аварийного жилья.
В числе мероприятий по благоустройству города – комплексное благоустройство улицы Ленина, Комсомольского проспекта, улицы Петропавловской, реализация проекта «Умный свет», завершение благоустройства набережной Камы, обновление подвижного состава и трамвайных путей, благоустройство скверов и парков.
В городе продолжится и «дорожный бум». Планируется реализовать такие проекты, как завершение масштабной реконструкции улиц Героев Хасана и Революции, реконструкция улицы Карпинского, улицы Маршала Жукова, улицы Плеханова, площади Восстания, строительство улицы Крисанова.
При формировании расходов бюджета запланированы средства на предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка. Из бюджета города в 2020-2021 годах на эти цели планируется направлять 50 млн рублей ежегодно.
По итогам обсуждения проект городского бюджета принят в первом чтении.
© «Вечерние ведомости»
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