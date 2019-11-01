Преподаватель из Прикамья одержала победу на всероссийском конкурсе

15:25 | 20.11.2019

В Москве объявили победителей всероссийского профессионального конкурса педагогических работников «Воспитать человека-2019». Из 30 финалистов победителями стали три человека, среди которых преподаватель школы №87 г. Перми Наталья Агафонова.



Конкурс проводился в два этапа: заочный и финальный очный по трем номинациям: «Воспитание в учебной деятельности», «Воспитание во внеучебной деятельности» и «Содействие развитию детских общественных объединений и органов ученического самоуправления». В ходе финального этапа победители были определены по итогам различных конкурсных испытаний, включая защиту авторского проекта, собеседование с экспертами, электронное тестирование и конкурсное эссе.



Победу в номинации «Воспитание в учебной деятельности» одержала Наталья Агафонова. «В целом, можно сказать, что это результат моего 19-летнего преподавательского опыта, поддержка моей школьной команды - единомышленников, родителей и детей», - отметила Наталья Агафонова.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что Прикамье – один из сильнейших регионов страны по уровню школьного образования. «Педагог, который сам постоянно учится, на своем примере учит и наших детей. Успехи педагогов сегодня – это будущие успехи учеников, а значит, и всего Пермского края», – сказал Максим Решетников.



Также был определен победитель в номинации «Воспитание во внеучебной деятельности» и абсолютный победитель конкурса. Ими стали преподаватели из г. Челябинска и Мурманской области.



Всероссийский профессиональный конкурс педагогических работников «Воспитать человека» направлен на выявление и трансляцию лучших практик организации воспитательного процесса, повышение профессиональной значимости и общественного признания деятельности российских педагогов и специалистов в области воспитания, работающих в образовательных организациях.



Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, Российского детско-юношеского центра.

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