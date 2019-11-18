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Пермь: новости дня


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15:43 | 19.11.2019

В Перми открываются универсальные ярмарки

С 21 по 23 ноября будут работать две площадки по адресам: улица Уинская, 10 и улица Гайдара, 12а.

Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», ярмарки будут принимать гостей с 10:00 до 19:00. Всего до конца года в Перми запланировано проведение порядка 50 ярмарок. Их организацией в этом году занимается Пермский центр бизнеса. По данным учреждения, в первом полугодии в ярмарочных мероприятиях приняли участие около 820 местных производителей.

Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: колбасную продукцию, мёд разных сортов, молочную продукцию, пельмени, саженцы, вязаные игрушки, шапки, варежки и изделия из кожи. Информация о ярмарочных площадках размещена здесь: https://www.gorodperm.ru/actions/main/trade-and-services/fair/.

- На ярмарке будут представлены разнообразие колбас, несколько видов пельменей, соленья, а также молочные продукты, творог, сметана, масло. Будет большой выбор сладостей: конфет, печенья и меда на любой вкус, - отметили в Пермском центре бизнеса.

Организация городских ярмарок – еще одна возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются производителям бесплатно на основании заявления в Пермский центр бизнеса. В целом, национальный проект направлен на то, чтобы оказать поддержку предпринимателю на каждом этапе развития бизнеса. Так, одним из основных направлений работы бизнес-инкубатора является предоставление консультационной и информационной поддержки потенциальным и действующим предпринимателям. Юридические вопросы, налогообложение, бизнес-планирование, маркетинг предприятия, взаимодействие с органами власти – темы, которые волнуют предпринимателей, и в которых сотрудники бизнес-инкубатора помогают разобраться.

Заявки на участие в ярмарках в электронной форме принимаются на сайте бизнес-инкубатора http://incubatorperm.ru/, а также по адресу: улица Петропавловская, 185 (МКУ «Пермский центр бизнеса»).

© «Вечерние ведомости»

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