В Кизеле досрочно выполнен годовой план по расселению аварийного жилья

12:16 | 19.11.2019

Четвертый муниципалитет выполнил план по расселению аварийного жилья на 2019 год. С задачей справился Кизел.



По нацпроекту «Жилье и городская среда», утвержденному президентом России Владимиром Путиным, в 2019 году город расселил 853 квадратных метра. В благоустроенное жилье переехали 34 человека. Власти заключили с собственниками договоры и предоставили им социальные выплаты. На полученные средства люди приобрели семь жилых помещений в Кизеле, три – в Перми, по одному в Березниках, селе Фролы и селе Тохтуева (Соликамский район).



Ранее на встрече с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко губернатор Максим Решетников отмечал, что темпы расселения аварийного жилья растут благодаря федеральной поддержке: «Мы бы сами никогда не замахнулись на такие объемы расселения, и о ликвидации всего аварийного фонда за 6 лет никогда бы и речи не шло».



В Пермском крае разработан региональный механизм, благодаря которому люди могут выбирать место жительства в любой точке края. Эта опция особенно актуальна для тех, кто планирует сменить работу, рассчитывая на профессиональный и карьерный рост.



Годовую программу расселения уже досрочно выполнили Пермский, Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ. На сегодняшний день годовой объем расселения аварийного жилья в Пермском крае достигает 50 тыс. квадратных метров. Всего с учетом реализации национального и регионального проектов в 2019 году будет расселено 90 тыс. квадратных метров.



К концу 2019 в трех муниципалитетах будет ликвидирован весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, это городской округ Березники, Сивинский и Ординский муниципальные районы. До конца 2021 года планируется увеличить количество таких территорий до 19, устранив аварийное жилье, признанное непригодным до 1 января 2017 года, в Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Горнозаводске.



В 2020 году в рамках нацпроекта в Пермском крае начнут строить малоэтажные благоустроенные дома для переселенцев. Закупкой квартир в новостройках займется правительство Прикамья совместно с муниципалитетами. Объекты возведут с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В» – то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже.



Напомним, 15 ноября во время рабочего визита в краевую столицу заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко обратил внимание на высокие темпы расселения аварийного жилья в регионе. «Пермский край взял серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя. Это темпы очень серьезные. Если реализуем эту программу, это будет ощутимая поддержка, и люди заметят изменения. Я уверен, что цель достижима, потому что регион в этом направлении ведет активную работу», – прокомментировал Виталий Мутко.

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