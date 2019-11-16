«Горьковка» приглашает пермяков на заседания клубов

23:44 | 18.11.2019

20 ноября в 18:30 клуб «Круг чтения» приглашает в библиотеку поговорить о литературе и патриотизме.



В XIX веке писатели размышляли о судьбе России, ее пути. В Советском Союзе официальная литература была призвана показать страну с самой лучшей стороны, изобразить ее успехи и жизнь счастливых советских людей.



Что происходит в современном литературном процессе? Актуальна ли тема любви к родной стране сегодня? Как видоизменяется образ России в процессе развития русской литературы? Участникам предлагают принести тексты и книги, на основе которых можно выстроить обсуждение, прочитать их и вместе поразмышлять над всеми вышеуказанными вопросами. Руководитель клуба - Татьяна Жикина, активист, волонтер, библиотекарь отдела краеведения.



Малый зал (правое крыло, 3 этаж). Вход свободный, 16+.



21 ноября в 18:00 клуб «Человек и мир» приглашает провести вечер в компании с произведениями Ивана Андреевича Крылова. В теплой уютной атмосфере участники послушают и обсудят басни Крылова, споют и пообщаются на интересные темы.



Малый зал (правое крыло, 3 этаж), 16+.



21 ноября в 18:30 соберется клуб путешественников и волонтеров. Тема встречи – «Новая Зеландия».



Модератор – Нина Палехова, известная пермская путешественница. Она побывала на обоих островах Новой Зеландии: Северном и Южном, посетила несколько городов: Окленд, Роторуа, Таупо, Крайстчёрч, деревню Хобиттон, национальные парки Уаи-О-Тапу, Тонгариро, деревню Франца Йозефа с находящимися поблизости с ледниками. Она совершила поездку на Трансальпийском экспрессе и познакомилась с культурой коренных жителей Новой Зеландии - племени маори.



Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.



С 23 ноября по 14 декабря по выходным Гете-Институт и Немецкий читальный зал Горьковской библиотеки проводят Дни немецкого кино. В программу входят шесть экранизаций известных литературных произведений европейских авторов, заслужившие признание критиков и зрителей:

- фильм для детей по рассказам шведского писателя Свена Нурдквиста «Петтерссон и Финдус» (23 ноября, 0+);

- драматическая история про неудачливого журналиста, решившего заработать на истории жизни гениального художника, «Я и Камински» по одноименному роману Даниэля Кельманна (24 ноября, 16+);

- увлекательная драма для детей по роману Эрика Кестнера «Эмиль и детективы» (30 ноября, 12+);

- красивая лента о дружбе и взрослении «Восточный ветер» (7 декабря, 12+);

- исторический фильм о жизни и судьбе двух германских ученых: Александра фон Гумбольдта и Карла Фридриха Гаусса по роману Даниэля Кельмана «Измеряя мир» (8 декабря, 16+);

- фильм для семейного просмотра по сказочно-философской повести Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех» (14 декабря, 12+).



Фильмы транслируются на немецком языке с русскими субтитрами. Начало всех показов в 14:00. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж).

© «Вечерние ведомости»