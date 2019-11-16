Неделя в Перми будет холодной

12:56 | 18.11.2019

Сейчас в столице Прикамья -3 градуса, снег. Сегодня, 18 ноября, резкое похолодание ожидается вечером, ночью будет до -18°C.



Завтра столбик термометра покажет около -16°C, ночью – до -25°C. В среду, 20 ноября, будет около -15°C. Потепление начнется в четверг – днем будет около -11°C. В пятницу ожидается около -8°C. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.

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