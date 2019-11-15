Мастер древнего даосского цигуна Лю Шаобинь провел мастер-классы в Перми

10:34 | 17.11.2019

В течение четырех дней в Перми проходили занятия под руководством мастера древнего даосского цигуна в Китае, единственного представителя и учителя, профессора Института Цигун и Ушу, основателя собственной школы тяньджушаньского цигун, врача с мировым именем Лю Шаобиня.

В Пермь мастер прибыл по приглашению Российского Союза Боевых Искусств в лице президента Александра Алымова и исполнительного директора Юрия Артюшкова. 150

почитателей цигун из разных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург, получили исключительную возможность учиться и общаться с мастером на базе спортивной школы «Киокушинкай» и нового спорткомплекса пермской школы №32. Ректор Лю Шаобинь редко дает мастер-классы за пределами собственного института в горах Тяньджушань, почитатели цигун чаще съезжаются в обитель мастера вблизи буддийского монастыря Шаолинь. Исключение мастер делает для Перми – он уже бывал здесь в 2007, 2009 и 2014 годах и собирал здесь последователей тяньджушаньского цигун из России.

Традициям цигун в Тяньчжушане две тысячи лет, но только благодаря системе Лю Шаобиня они стали доступны и открыто передаются людям.

В завершение семинара мастер вручил Александру Алымову звезду-орден международного форума «Здоровье и долголетие» - в знак уважения и за вклад в развитие оздоровительных практик.

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