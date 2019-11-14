Депутатам представили отчет об исполнении бюджета города Перми за 9 месяцев 2019 года

12:09 | 15.11.2019

Заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента финансов администрации города Перми Вера Титяпкина рассказала, что в перечень бюджетных инвестиций включено 73 объекта, инвестиционные расходы бюджета за 9 месяцев составили 1 млрд 686 млн рублей.



В сфере образования ведутся работы по 13 объектам, разработана проектная документация на строительство 3 детских садов, проект детского сада на ул. Евгения Пермяка проходит госэкспертизу. По ул. Плеханова и ул. Желябова началось строительство двух детских садов, завершаются конкурсные процедуры по строительству детского сада на ул. Байкальской. Приобретено оборудование для детского сада по ул. Агатовой, до конца года оборудование получит детский сад по ул. Революции. Строятся новые корпуса для гимназии №3 и школы №93. Завершено строительство 2 школьных спортивных площадок, еще по трем работы завершаются.



Разработана проектная документация по реконструкции Дворца молодежи, в конце года планируется выполнить работы по присоединению к теплосетям. В этом году будут построены три пожарных водоема. По бассейну на ул. Гашкова и спортивному центру по ул. Веденеева до конца года будет разработана проектная документация, работы по строительству центра по содержанию безнадзорных животных ведутся в соответствии с графиком.



Построен сквер на ул. Краснополянской, идет реконструкция 68 квартала эспланады, работы на набережной реки Камы планируется завершить в 2020 году. Разработана и оплачена проектная документация на строительство кладбища «Лесное», реконструкция кладбища «Северное» будет выполнена в срок. Проведен пуск газа в микрорайоне Кислотные дачи, завершены работы по прокладке газопровода в микрорайоне Загарье и до конца года планируется завершить работы еще по трем газопроводам.



В этом году ведутся работы по реконструкции ул. Героев Хасана и ул. Революции, движение по дорогам запущено, работы завершаются.



Депутаты Ирина Горбунова и Арсен Болквадзе интересовались, как контролируется работа подрядных организаций и организован прием работ. Администрация пояснила, что контроль ведется в ежедневном режиме, оплата работ пройдет после получения положительного заключения экспертизы и проверки всей документации.



Депутат Павел Фадеев отметил, что информация в документах расходится, и предложил тщательнее подходить к подготовке данных. «Наш бюджет социально ориентированный, и нам важно, чтобы жители города были довольны. Мы должны создать для них качественные условия! Числа должны соответствовать действительности, документы необходимо привести в порядок. Администрация города должна обратить на это внимание и подойти к этому вопросу серьезней», – отметил депутат Павел Фадеев.



Депутат Сергей Богуславский подчеркнул, что необходимо принять меры по сокращению инвестиционных рисков: «Депутатский корпус уже неоднократно замечал, что нам необходим центр развития инвестиционных компетенций. Пока, несмотря на увеличение инвестиций, объем исполнения не растет. Проблему необходимо решать».



Комитет принял информацию к сведению. Информация о принятых мерах будет направлена в Пермскую городскую Думу до 9 декабря.

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