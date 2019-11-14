Пермь: новости дня
11:58 | 15.11.2019
В Перми подведены итоги III городского конкурса «Моя природная территория»
Награды и призы вручены за исследования флоры, фауны, гидрологии и геоморфологии города Перми и края, эколого-просветительскую и комплексную работу, а также участие в природоохранных субботниках. Специальные призы предоставил Парк культуры и отдыха им. М. Горького. Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин вручил награды 9 командам за активное участие в уборке мусора, очистке долин малых рек, посадке деревьев и кустарников.
«На сегодняшний день экология – в приоритете на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. Это очень важное дело, и граждане, а также крупные предприятия принимают активное участие в движении за экологию. Я очень рад, что очень многие присоединяются к этому движению и вносят вклад в экологическое благополучие. Депутатский корпус Пермской городской Думы поддерживает подобные инициативы», – подчеркнул Юрий Уткин.
Напомним, что Пермь занимает ведущее место на Урале по количеству особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. В городе располагается 17 ООПТ местного значения. Уникальной особенностью природы Перми являются городские леса, занимающие почти половину площади города, и многочисленные долины малых рек. На пленарном заседании Пермской городской Думы будет рассмотрен вопрос о создании особо охраняемых природных территорий в Мотовилихинском районе – «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга» на реке Малая Васильевка.
Конкурс направлен на содействие массовому шефскому движению городских коллективов над природными территориями Перми. Организаторы конкурса – Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми, Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры». Партнеры конкурса – министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Пермская городская Дума, МКУ «Пермское городское лесничество», кафедра биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, Ботанический сад им. А. Г. Генкеля ПГНИУ, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Басеги», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский», Пермское региональное отделение Общероссийской организации «Российское общество лесоводов», Ассоциация «Общественно-активные школы», ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», Пермский филиал ООО «Сириал Партнерс Рус», Пермский филиал ООО «Нестле Россия», Лига ТОСов.
Участниками конкурса могут стать команды, состоящие из не менее чем 10 человек – представителей образовательных учреждений и учреждений культуры, спорта, предприятий и общественных организаций, ТОС, СМИ и инициативные группы жителей города. Возраст участников не органичен.
© «Вечерние ведомости»
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