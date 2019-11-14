В Перми ненадолго потеплеет

11:56 | 15.11.2019

Сейчас в столице Прикамья -2 градуса, пасмурно. Сегодня, 15 ноября, днем в Перми будет около 0°C, ночью – до -7°C.



Завтра столбик термометра вновь поднимется до нуля, ночью будет до -2°C. В воскресенье, 17 ноября, ожидается переменная облачность, 0°C, возможен снег, ночью – -1°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет снежно, около 0°C, затем – резкое похолодание.

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