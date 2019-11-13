«Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль научных боев

11:48 | 14.11.2019

16 ноября в 12:00 в пермской библиотеке им. Горького пройдет первый фестиваль научных боев среди школьников Science Slam School.



Science Slam School – научно-популярное шоу, в ходе которого школьники за 10 минут рассказывают о результатах своих научных исследований. Главное, чтобы это было увлекательно, понятно и достоверно. Представляя результат своего проекта, слэмер может использовать визуальные презентации, метафоры, различные предметы и т.д. Победителя выбирают с помощью аплодисментов: кому будут громче хлопать, тот и победил.



К участию приглашаются ученики образовательных организаций с 5 по 11 класс, зрителем может быть кто угодно. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 6+, вход свободный.



17 ноября в 14:00 состоится подведение итогов краевого конкурса переводов прозаического текста с немецкого языка на русский.



Конкурс проводится в целях знакомства с современной немецкой литературой, не издававшейся на русском языке (Андреас Штайнхёфель, Хорст Эверс и Дмитрий Капительман), а также привлечения внимания к изучению немецкого языка и развития творческой инициативы у молодежи.



Конкурс проводился в 4 номинациях: для школьников, для студентов, для учителей немецкого языка и для любителей немецкого языка. В этом году в конкурсе приняли участие 212 человек из Перми и из разных уголков Пермского края. Компетентное жюри – преподаватели кафедры немецкой филологии ПГНИУ, учителя и специалисты Немецкого читального зала.



Все победители в каждой номинации будут награждены грамотами от Немецкого читального зала и подарками от Немецкого культурного центра им. Гёте в Москве. Остальные участники конкурса получат электронные сертификаты.



Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 12+.

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