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11:35 | 14.11.2019

В Перми названы управляющие организации – «аутсайдеры» в уборке дворов

Специалисты городской административно-технической инспекции, департамента ЖКХ, администраций районов продолжают рейды по придомовым территориям. В числе нерадивых коммунальщиков – УК «Владимирский», УК «ЗУК», УК «ТехКомфорт», УК «Этажи», УК «ДВА» и другие.

Департамент ЖКХ администрации Перми совместно с сотрудниками городской административно-технической инспекции ежедневно проверяют качество уборки придомовых территорий. УК и ТСЖ обязаны обеспечивать качественное и своевременное содержание дворов, не допускать образования гололеда, проводить подсыпку входных групп, очищать кровли зданий.

- Практически все управляющие организации при выявлении нарушений стараются исправить все недочеты в кратчайшие сроки. Но есть и те, кто недобросовестно выполняет свои обязанности – это УК «Владимирский», УК «ЗУК», УК «ТехКомфорт», УК «Этажи», УК «ДВА» и другие. К таким управляющим организациям применяются меры административной ответственности, - отмечают в департаменте ЖКХ администрации Перми.

Названные недобросовестными управляющие организации содержат жилой фонд, в частности, в Свердловском, Индустриальном и Кировском районах. Если УК и ТСЖ не «подтянут» свои результаты, их ждут штрафы. В дальнейшем некачественное содержание придомовой территории скажется на соответствии лицензионным требованиям – компании-аутсайдеры могут быть дисквалифицированы и перестанут существовать на рынке.

Рейды в районах проводятся ежедневно. Специалисты районов параллельно с сотрудниками городской административно-технической инспекции проводят обходы, оценивают качество уборки придомовых территорий. В среднем, за сутки они проверяют около 1000 дворов. 11 ноября инспекторы выявили 745 нарушений, 12 ноября – 308. В каждом предписании указаны несколько адресов, многие адреса были обследованы специалистами повторно.

Например, в Орджоникидзевском районе инспекторы зафиксировали дворы, где не произведена обработка территории противогололедными материалами. После вынесения уведомления нарушения были устранены по адресам: улица Бушмакина, 12, 14, 16, улица Генерала Черняховского, 35, 55, 57, 78, 88, 90, 92.

В Кировском районе в результате рейда инспекторы отметили, где не хватает обработки входных групп, дворовых проездов. Это дворы по адресам: улица Ласьвинская, 70, 76, улица Победы, 39, улица Торговая, 10, 12. По улицам Калинина, 68, Сокольской, 33, Юнг Прикамья, 37 не были подсыпаны тротуары. Все необходимые предписания направлены в управляющие компании.

В Дзержинском районе, в частности, выявлен гололед во дворах по адресам: улица Пожарского,10, 14, улица Подлесная, 29, Подлесная, 19/2, 27/1, 23/1, 23/2. По всем этим и другим адресам выписаны уведомления на устранение нарушений.

В Свердловском районе уведомления по выявленным нарушениям направлены в адрес УК «ЭксКом» по адресам: улица Чернышевского, 2, 8, улица Островского, 82, улица Рабоче-Крестьянская, 28, улица Фонтанная, 5.

В Индустриальном районе составлен акт осмотра в отношении УК «Приоритет», которая не организовала подсыпку дворов по адресам: улица Карпинского, 29, Стахановская, 15. Гололед и отсутствие подсыпки у входной группы и на тротуаре зафиксировано по адресам: улица Самолетная, 42, улица Свиязева, 42, 50/2, Геологов, 5.

В Мотовилихинском районе нарекания по состоянию входной группы и придомовых проездов возникли по отношению ко дворам на улице Технической, 1, 4, 6, 12, 14. Не был подсыпан тротуар и ликвидирована скользкость по следующим адресам: Крупской, 78а, 78, бульвар Гагарина, 101, 107 и другим.

В Ленинском районе уведомления направлены УК «Идеальная компания», которая не обеспечила нормативное состояние входных групп и придомовых проездов по адресам: улица Екатерининская, 51 и Луначарского, 26. Ряд уведомлений получила УК «ЭКВО» за ненадлежащее содержание дворов по адресам: улица Пушкина, 108, 110, улица Борчанинова, 1, 3.

Напомним, ранее в районных администрациях состоялись комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседания были приглашены представители прокуратуры, ТСЖ и управляющих компаний, подрядчиков. Цель встреч – обозначить приоритеты в уборке территории и наладить оперативное реагирование на изменения погоды в Перми.

© «Вечерние ведомости»

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