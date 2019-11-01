Пермь: новости дня
18:35 | 13.11.2019
В 2020 году в Лысьве с краевой поддержкой отремонтируют «Дом спорта»
Напомним, в июле объект осмотрел губернатор и дал поручение краевому минспорта и местным властям найти решение и привести дом спорта в порядок.
Лысьвенский дом спорта является значимым объектом спортивной инфраструктуры – в нем на постоянной основе занимается более 500 человек, кроме того, здесь привыкли заниматься и любители легкой атлетики разных возрастов.
В настоящее время в здании «Дома спорта» работают спортивные секции ушу, бокса, карате – киокусинкай, тенниса (в том числе для детей с ограниченными возможностями). Организованы платные абонентские группы по волейболу, баскетболу, мини-футболу, общефизической подготовке. Тренеруют спортсменов работники краевой школы каратэ – киокусинкай и регионального спортивно-тренировочного центра адаптивного спорта.
Малый зал Дома спорта был построен еще в 1949 году, а игровой зал как пристрой – в 1968 году. Как поясняет заместитель председателя Правительства-министр территориального развития Пермского края Александр Борисов, необходимость ремонта здания дома спорта появилась давно. Привлечь краевую поддержку стало возможным в этому году после перевода Дома спорта из частной в муниципальную собственность.
В рамках ремонта планируется произвести замену напольного покрытия в спортивных залах, ремонт помещений, лестничных клеток, замену окон и дверных блоков, обустройство противопожарных выходов, а также систем коммунальной инфраструктуры здания. Предполагается, что все работы будут выполнены до конца 2020 года. На время ремонта тренировочный процесс будет организован на базе местной спортивной школы.
Напомним, накануне губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход реконструкции стадиона «Гайва» в Перми. Работы там ведутся с привлечением средств нацпроекта «Демография», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. Подводя итоги осмотр, глава региона отметил высокий уровень реализации такого важного для развития спортивной инфраструктуры объекта. «Мы, конечно, хотим строить крупные спортивные объекты, но важно приводить в порядок действующие», - подчеркнул Максим Решетников. По его словам, сейчас необходимо сделать так, чтобы каждый житель края увидел, что рядом происходят изменения, в том числе благодаря нацпроектам.
В планах краевых властей в следующем году построить в Лысьве новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Планируется, что зданием будет порядка 1000 кв.м., с двумя зала и, где будут проходить занятия, например, по ушу, каратэ, боксу и адаптивному теннису.
Отметим, уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%). Так, в этом году появились две новые арены - в Губахе и Березниках. На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трёх раз в неделю) занимается более 36% жителей Пермского края. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести этот показатель до 55%.
© «Вечерние ведомости»
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