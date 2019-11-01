В Пермском крае эффективные закупки позволили сэкономить почти 4 млрд рублей

17:23 | 13.11.2019

13 ноября на заседании правительства Пермского края обсудили итоги закупочной кампании 2019 года в регионе.



Как отметил губернатор Максим Решетников, система закупок в Прикамье, как и в других регионах, постоянно совершенствуется для того, чтобы правила были максимально понятными и предсказуемыми и для заказчиков, и для подрядчиков, и для поставщиков.



«В этом году в Пермском крае государство, краевой бюджет и бюджеты муниципалитетов направили на закупки 88 млрд рублей. На эти средства в крае закупаем работы, товары, услуги. Это на 14% больше, чем в прошлом году, в денежном выражении - 11 млрд рублей. В том числе на четверть выросли региональные закупки. При этом выстроенная система позволила сэкономить нам 2,7 млрд на закупках региональных, на муниципальных - еще почти 1 млрд», – подчеркнул глава Прикамья. Таким образом в текущем году экономия от региональных и муниципальных закупок составила порядка 3,7 млрд рублей.



Важным показателем качества закупочной деятельности является ее своевременность. На сегодняшний день законтрактован 31% бюджетных средств 2020 года, что на 6% больше чем было в прошлом году. «Это значит, что мы входим в новый год уже с контрактами на руках, что и заказчики уверены, что будут поставки, все процедуры уже проведены и подрядчики уже готовы к тому, чтобы оказать все эти услуги, привезти товары, то есть планировать свою деятельность, тоже делать это более оптимально», - подчеркнул губернатор Максим Решетников.



Значительно увеличилось среднее количество участников закупок. По словам и.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Павла Заргаряна, показатель Пермского края больше чем в целом по России и составляет 3,4 участника против 2,9. «Это является результатом нашей планомерной работы в части внедрения типовой документации, установления предельных цен и других инструментов управления закупками, которые использует министерство», - отметил и.о. министра. Стабильно низким остается показатель доли закупок с «нарушениями».



Прежде всего, создана региональная информационная система (РИС), которая интегрирована и с федеральными торговыми площадками, и с бухгалтерскими системами. Это, в том числе, позволяет контролировать и кредиторскую задолженность, чтобы бюджетные учреждения не закупали товаров больше, чем у них есть денег. «До сих пор на муниципальном уровне при укрупнении бюджетных учреждений вскрываем еще много таких фактов, приходится приводить все в порядок. Наша информационная система позволяет это все предотвращать», - отметил глава Прикамья.



Кроме того, в ходе заседания правительства обсудили перевод закупок малого объема (до 300 тыс. рублей) в электронный вид. С конца прошлого года закупки малого объема начали осуществляться в электронной форме через электронный магазин – с помощью московского портала поставщиков. Объем таких закупок на сегодня – 1,8 млрд рублей, что почти на млрд больше, чем полгода назад. За это время было заключено 37 тыс. контрактов. Среди наиболее популярных предметов контрактов - лекарственные препараты, медицинские инструменты и оборудование, ремонт помещений. Перевод малых закупок в электронный вид упрощает участие бизнеса в госзакупках, обеспечивает равный доступ для всех участников рынка.



Особое внимание в ходе заседания уделили и стандартизации закупок. Как отметил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин, переход на электронный магазин позволяет кратно снизить количество нарушений и ошибок. В связи с чем было предложено поднятие цены закупок, которые могут проводиться через электронный ресурс.



Кроме того, Александр Плаксин предложил поддержать практику общественного обсуждения закупок. В связи с чем глава Прикамья поручил расширить эту практику в первую очередь на уровне краевого правительства: «Призываю коллег, у вас планы есть, проводите общественные обсуждения именно в плане того, что вы собираетесь делать, а вот уже сама конкурсная документация - это вопросы стандартизации».

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