Пермь: новости дня
17:23 | 13.11.2019
В Пермском крае эффективные закупки позволили сэкономить почти 4 млрд рублей
Как отметил губернатор Максим Решетников, система закупок в Прикамье, как и в других регионах, постоянно совершенствуется для того, чтобы правила были максимально понятными и предсказуемыми и для заказчиков, и для подрядчиков, и для поставщиков.
«В этом году в Пермском крае государство, краевой бюджет и бюджеты муниципалитетов направили на закупки 88 млрд рублей. На эти средства в крае закупаем работы, товары, услуги. Это на 14% больше, чем в прошлом году, в денежном выражении - 11 млрд рублей. В том числе на четверть выросли региональные закупки. При этом выстроенная система позволила сэкономить нам 2,7 млрд на закупках региональных, на муниципальных - еще почти 1 млрд», – подчеркнул глава Прикамья. Таким образом в текущем году экономия от региональных и муниципальных закупок составила порядка 3,7 млрд рублей.
Важным показателем качества закупочной деятельности является ее своевременность. На сегодняшний день законтрактован 31% бюджетных средств 2020 года, что на 6% больше чем было в прошлом году. «Это значит, что мы входим в новый год уже с контрактами на руках, что и заказчики уверены, что будут поставки, все процедуры уже проведены и подрядчики уже готовы к тому, чтобы оказать все эти услуги, привезти товары, то есть планировать свою деятельность, тоже делать это более оптимально», - подчеркнул губернатор Максим Решетников.
Значительно увеличилось среднее количество участников закупок. По словам и.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Павла Заргаряна, показатель Пермского края больше чем в целом по России и составляет 3,4 участника против 2,9. «Это является результатом нашей планомерной работы в части внедрения типовой документации, установления предельных цен и других инструментов управления закупками, которые использует министерство», - отметил и.о. министра. Стабильно низким остается показатель доли закупок с «нарушениями».
Прежде всего, создана региональная информационная система (РИС), которая интегрирована и с федеральными торговыми площадками, и с бухгалтерскими системами. Это, в том числе, позволяет контролировать и кредиторскую задолженность, чтобы бюджетные учреждения не закупали товаров больше, чем у них есть денег. «До сих пор на муниципальном уровне при укрупнении бюджетных учреждений вскрываем еще много таких фактов, приходится приводить все в порядок. Наша информационная система позволяет это все предотвращать», - отметил глава Прикамья.
Кроме того, в ходе заседания правительства обсудили перевод закупок малого объема (до 300 тыс. рублей) в электронный вид. С конца прошлого года закупки малого объема начали осуществляться в электронной форме через электронный магазин – с помощью московского портала поставщиков. Объем таких закупок на сегодня – 1,8 млрд рублей, что почти на млрд больше, чем полгода назад. За это время было заключено 37 тыс. контрактов. Среди наиболее популярных предметов контрактов - лекарственные препараты, медицинские инструменты и оборудование, ремонт помещений. Перевод малых закупок в электронный вид упрощает участие бизнеса в госзакупках, обеспечивает равный доступ для всех участников рынка.
Особое внимание в ходе заседания уделили и стандартизации закупок. Как отметил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин, переход на электронный магазин позволяет кратно снизить количество нарушений и ошибок. В связи с чем было предложено поднятие цены закупок, которые могут проводиться через электронный ресурс.
Кроме того, Александр Плаксин предложил поддержать практику общественного обсуждения закупок. В связи с чем глава Прикамья поручил расширить эту практику в первую очередь на уровне краевого правительства: «Призываю коллег, у вас планы есть, проводите общественные обсуждения именно в плане того, что вы собираетесь делать, а вот уже сама конкурсная документация - это вопросы стандартизации».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:54 | 13.11.2019
Уральский «Автомобилист» разгромил гостей из Сочи со счётом 5:1
20:47 | 13.11.2019
«Екатеринбургу явно не хватает мощной ревизии». УФАС вмешалось в скандал по строительству высотки на месте бывшего дома детства и юношества
20:42 | 13.11.2019
В Екатеринбурге на Эльмаше горела иномарка
19:28 | 13.11.2019
Екатеринбург встал в девятибалльные пробки
19:01 | 13.11.2019
Ритуальная организация выплатит свердловчанке неустойку за неустановленный памятник
18:35 | 13.11.2019
В 2020 году в Лысьве с краевой поддержкой отремонтируют «Дом спорта»
18:10 | 13.11.2019
Самолет, совершавший рейс «Москва – Екатеринбург», вернулся в Домодедово из-за отказа навигационной системы
17:00 | 13.11.2019
В 2020 году максимальный размер декретных выплат в Прикамье увеличится до 322 тысяч рублей
16:59 | 13.11.2019
В Ревде принято решение о сносе памятника вождю
16:56 | 13.11.2019
Опубликован рейтинг управляющих компаний Пермского края за третий квартал 2019 года
16:49 | 13.11.2019
В Перми благоустроили около 400 муниципальных земельных участков после демонтажа незаконных НТО
16:43 | 13.11.2019
В 2019 году Группа «Т Плюс» восстановила более 46 тысяч квадратных метров асфальта в Перми
16:30 | 13.11.2019
Сегодня в Екатеринбурге в авариях пострадали два ребенка
16:16 | 13.11.2019
Сбербанк дал кредит РМК на обновление производства
16:01 | 13.11.2019
Екатеринбургский зоопарк объявил сбор игрушек для животных
15:33 | 13.11.2019
В уральской столице светофоры и фонари станут раздавать интернет
15:06 | 13.11.2019
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
14:52 | 13.11.2019
Несколько домов Екатеринбурга остались без газа
14:22 | 13.11.2019
Куйвашев прокомментировал спор между писателем и своим заместителем
13:53 | 13.11.2019
В Екатеринбурге назвали новые сроки реализации транспортной реформы
13:37 | 13.11.2019
Захар Прилепин раскритиковал свердловского вице-губернатора
13:29 | 13.11.2019
На заснеженной трассе в ДТП едва не погибла сотрудница ОВД Алапаевска
12:53 | 13.11.2019
В свердловском городе бракоразводный процесс с участием девушки в погонах дошел до полиции
12:38 | 13.11.2019
На Урале поезд насмерть сбил женщину
12:26 | 13.11.2019
Хоккеисты «Молота» обыграли «Торос» из Нефтекамска
12:18 | 13.11.2019
В Перми высадили тюльпаны