Ночью на уборку снега в Перми вышло 200 единиц техники и около 200 рабочих

12:30 | 13.11.2019

На смену ледяному дождю в Перми пришел снегопад. С вечера 12 ноября и на протяжении всей ночи подрядчики осуществляли подсыпку, прометание и вывоз снега. Уборка снега на улицах продолжается.



В ночь на 13 ноября в Перми прошел сильный снегопад. С позднего вечера 12 ноября и ночью 13 ноября подрядные организации осуществляли активную подсыпку тротуаров и проезжей части противогололедными материалами, затем прометали улицы. Всего в Перми работало порядка 200 единиц техники и около 200 дорожных рабочих. Для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов на улицах города использовано более 740 тонн противогололедных материалов.



В утренние часы начался активный вывоз снега. С начала зимнего содержания подрядные организации вывезли уже более 6 тысяч кубометров. Сейчас работы продолжаются, количество техники и рабочих уменьшаться не будет.



По результатам мониторинга содержания улично-дорожной сети города отмечена активная работа подрядчиков по просыпке и подметанию объектов во всех районах города как ночью, так и утром. К моменту начала движения общественного транспорта по проезжей части зафиксированы единичные замечания по прометанию.



По ряду тротуаров к началу движения пешеходов потребовалось дополнительное прометание. Эта информация была оперативно доведена до районных администраций уже к 07:00.



Специалисты городской административно-технической инспекции отметили сбой в работе по прометанию тротуаров в Орджоникидзевском районе, в микрорайоне Кислотные дачи. Также зафиксировано отсутствие уборки остановок общественного транспорта. Информация направлена в администрацию района. После этого необходимое количество техники было направлено в территории, все недочеты подрядчиком устранены.



Утренние пересменки для рабочих по-прежнему отменены, главы районов продолжают контролировать работу подрядчиков непосредственно на местах. В городе сохраняется действие режима повышенной готовности для всех сил и средств городского звена. В Ленинском, части Дзержинского и Свердловского районов города наряду с привычными противогололедными материалами используется современный реагент «Бионорд», в остальных районах применяется реагент «Галит» и песко-соляная смесь. Хозяйствующим субъектам и управляющим организациям также поставлена задача проводить обработку своих территорий. В городе проходят внеплановые рейды, направленные на контроль организации уборки прилегающих территорий торговых центров, магазинов, учреждений, ответственность за состояние которых лежит на самих хозсубъектах.



Не прекращаются и проверки работы УК и ТСЖ. Сотрудники городской административно-технической инспекции также оценивают качество уборки придомовых территорий, в среднем, за сутки они проверяют около 1000 дворов. 11 ноября инспекторы выявили 745 нарушений, 12 ноября – 308. В инспекции отметили, что управляющие компании и ТСЖ оперативно реагируют на вынесенные предписания инспекторов и устраняют нарушения, не дожидаясь штрафных санкций. Особое внимание уделяют дворам, где ранее уже были зафиксированы нарушения. Чаще всего отсутствует подсыпка входных групп, проездов, тротуаров.



По данным синоптиков, 13 ноября в Перми ожидается похолодание из-за вторжения холодного воздуха со стороны Зауралья. К вечеру температура может опуститься до -8 градусов. В четверг днем ожидается до -10 градусов. Автомобилистам нужно быть более внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а пешеходам одеваться по погоде, носить подходящую обувь.

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