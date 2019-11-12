В Перми вновь пройдут городские ярмарки

12:02 | 13.11.2019

Универсальные площадки будут открыты с 14 по 16 ноября в Индустриальном районе города.



Площадки разместятся по адресам: улица Космонавта Леонова, 60 и улица Стахановская, 19. Ярмарки примут гостей с 10:00 до 19:00.



Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: колбасную продукцию, мед разных сортов, молочную продукцию, пельмени, саженцы, вязаные игрушки, шапки, варежки и изделия из кожи. Информация о ярмарочных площадках размещена здесь: http://incubatorperm.ru/yarmarkapk/.



Организацией ярмарок в этом году занимается Пермский центр бизнеса. По данным учреждения, в первом полугодии в ярмарочных мероприятиях приняли участие около 820 местных производителей. Всего в четвертом квартале года в Перми запланировано проведение порядка 50 ярмарок.

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