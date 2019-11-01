В Пермском крае стартует акция теплоэнергетиков «В Новый год – без долгов!»

21:01 | 12.11.2019

Жители Пермского края – потребители тепловой энергии пермских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс»» – могут принять участие в традиционной стимулирующей акции «В Новый год — без долгов!». Акция проходит для клиентов Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, АО «БСК» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском.



Одно из обязательных условий участия – прямые расчеты с поставщиком тепловых ресурсов и оплата теплоэнергии по квитанциям, выставленным расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Дополнительно клиентам, кто полностью погасит долги за тепло и горячую воду до 31 декабря, будут списаны пени.



В декабре 2019 г. физические лица – клиенты Пермского филиала «Т Плюс» и теплоснабжающих предприятий компании получат две квитанции:



- за ноябрь 2019 года в первой декаде декабря 2019 года;



- за декабрь 2019 года в третьей декаде декабря 2019 года.



Для участия в акции «В Новый год – без долгов!» клиентам необходимо:



- погасить имеющуюся задолженность за отопление и горячую воду;



- оплатить платежные документы за ноябрь и декабрь до 30.12.2019 года.



Отдельно будут поощрены клиенты, погасившие долги и внесшие наибольший аванс на 2020 год. В феврале 2020 года состоится розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции. Определение победителей пройдет путем случайного выбора. Среди добросовестных плательщиков будут разыграны сертификаты на приобретение продуктов питания.



В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги и избегать формирования долгов. Кроме гарантий получения стабильной и качественной услуги, это еще и приятная возможность порадовать себя и своих близких подарками.

© «Вечерние ведомости»