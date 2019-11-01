В октябре пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 13,5%

18:22 | 12.11.2019

Международный аэропорт «Пермь» в октябре 2019 года обслужил 144 994 пассажира, что на 13,5% превышает результат за аналогичный период 2018 года. Всего в октябре 2019 года совершено почти 700 авиавылетов.



Объем перевозок на внутренних воздушных линиях в октябре вырос на 9,2% по сравнению с октябрем 2018 года, до 112 425 человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.



Международными рейсами за указанный период воспользовались 32 569 человек, что на 31,2% больше показателя аналогичного периода 2018. Чаще всего из Перми летали в Анталью, Ларнаку и Прагу.



По итогам 10 месяцев 2019 года услугами аэропорта Большое Савино воспользовались более 1,4 млн, что стало на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.



Напомним, что в 2018 году Международный аэропорт «Пермь» впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,5 млн человек. В этом году миллионного пассажира аэропорт встречал уже в августе.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что после открытия нового терминала в конце 2017 года и расширения технических возможностей аэропорта одним из основных направлений развития воздушной гавани является увеличение количества международных рейсов.



Напомним, Росавиация выдала допуск на выполнение рейсов по маршруту Пермь – Санья также компании iFly Airlines. Разрешенная частота полетов – два раза в неделю. Кроме того, в сентябре из Международного аэропорта Пермь начали летать регулярные рейсы в Симферополь и Прагу. В 2019 году запланировано осуществлять авиарейсы по 42 направлениям – 25 внутренним и 17 международным. В зависимости от сезонности конкретное количество авианаправлений будет меняться.



Для того чтобы сделать воздушную гавань еще комфортнее, здесь ведется реконструкция рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Как только строительство будет завершено, в аэропорту смогут установить уже прибывшие в Большое Савино пять телетрапов. Это, в свою очередь, позволит пассажирам попадать из зала ожидания в самолет по теплому переходу – «рукаву».

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