Объявлена программа Всероссийского литературного фестиваля «Компрос»

18:18 | 12.11.2019

С 22 по 24 ноября в Перми будет проходить Всероссийский литературный фестиваль «Компрос». В программе фестиваля – показы спектаклей, концерты, встречи с писателями и поэтами, поэтические слэмы и батлы.



Откроет фестиваль спектакль-хэппенинг «Маяковский». В роли Маяковского выступит резидент фестиваля - поэт из Липецка Михаил Червяков. В этот же вечер пройдет встреча с писателем и переводчиком, заместителем редактора московского журнала «Новая Юность» Глебом Шульпяковым.



Субботняя афиша фестиваля также наполнена встречами с поэтами, прозаиками и сценаристами. Днем пермяки встретятся с автором детективов Алексеем Мальцевым (Пермь) и прозаиком, специалистом по созданию аудио-книг Романом Волковым (Москва), а вечером в баре «Облака» пройдет поэтический слэм. Победитель слэма получит шанс выиграть всероссийское состязание. В субботу в Доме актера состоится финал российского конкурса видеопоэзии «Третий глаз».



Воскресными «гвоздями»-мероприятиями «Компроса» будут концерт московской рок-группы «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» и Батл городов, где поэты из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Ижевска сразятся за звание поэтической столицы. Оба события состоятся на площадке частной филармонии «Триумф».



«Пермь по-прежнему является местом силы в литературной жизни страны. За такими событиями фестиваля, как Батл городов, следят в других регионах. Федеральные издательства открывают новые имена, зажигают звезды сейчас именно в Перми. Например, выпуск книги Павла Селукова в московском издательстве «Редакция Елены Шубиной» и выход сборника стихотворений Антона Бахарева в «Эксмо». Оба автора – постоянные участники «Компроса», - говорит организатор фестиваля Борис Эренбург.



2019-й объявлен в стране Годом театра, и впервые на «Компросе» покажут сразу 4 спектакля! Один из них - «Загадка смерти Эдгара По» - пройдет в культурном пространстве «Завод им. Шпагина». Зрителям предстоит самим сделать выбор из множества версий загадочной гибели мастера детектива Эдгара По. В «Доме актера» театр «Большая стирка» покажет одну из лучших пьес о поэтах начала 20-го века «Черубина де Габриак». Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.



Литературный фестиваль «Компрос» проходит при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

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