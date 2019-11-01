В Прикамье начали работать два новых ФАПа

18:14 | 12.11.2019

С начала ноября в деревне Кленовая Частинского района и деревне Морозово Очерского района начали работу новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Современные модульные корпуса предусматривают кабинеты фельдшерского приема, врачебный, прививочный, смотровой с гинекологическим креслом, процедурный и комнату персонала. Фельдшерско-акушерские пункты открыты в рамках нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.



Новые объекты повысили доступность медуслуг для более 550 жителей Прикамья. Ранее в обеих деревнях ФАПов не было, и жителям для получения медицинской помощи приходилось преодолевать большие расстояния. Так, жители д. Кленовая добирались до ближайшей районной больницы в с. Частые – 23 км. В свою очередь жителей д. Морозово с ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» разделяло более шести километров.



Доступность медицинской помощи в шаговой доступности отметила старожил деревни Тамара Максимовна. В день официального открытия нового ФАПа пенсионерка в числе первых сдала кровь и сделала ЭКГ.



В новых ФАПах созданы комфортные условия для работы врачей, имеется необходимое оборудование. Удобство для людей заключается в том, что они могут оперативно получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь, не покидая пределы населенного пункта. В каждом ФАПе помощь оказывает фельдшер. Также в новые ФАПы планируются выезды врачей из районных больниц для оказания первичной медицинской помощи жителям.



«Я думаю, создание ФАПа - это очень большой плюс для населенного пункта, где проживает около 200 человек, многие семьи с детьми», - подчеркнула фельдшер д. Кленовая Татьяна Панькова.



Ранее на заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что до конца 2019 года в Прикамье планируется установить 78 модульных ФАПов и 12 модульных врачебных амбулаторий. 24 ФАПа появятся в тех деревнях и селах, где раньше не было медпомощи, остальные – на замену ветхих. Новые медучреждения закроют так называемые «белые пятна» – населенные пункты, где прежде вообще не было медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.



Кроме того, в 2019 году в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» планируется подключение ФАПов к интернету. Это позволит фельдшеру вести медицинскую карту пациента в электронном виде, заказывать забор биоматериала для проведения анализов, удаленно получать результаты обследований и проводить консультации с узкими специалистами по видеосвязи. Сами пациенты также получат дистанционный доступ к своей электронной медкарте и смогут записываться на прием к врачу через интернет.



По данным министерства здравоохранения Пермского края, до конца 2019 года в ФАПах будут открыты аптечные киоски, в которых жители смогут покупать необходимые медикаменты, а при необходимости - заказать дорогостоящие лекарства, которые им привезет медицинский работник.



Программа по установке новых модульных ФАПов начала действовать в Прикамье в 2017. В 2018 году были установлены 29 фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория. Сегодня в Прикамье работает более 660 ФАПов, за 2020-2021 гг. планируется замена более 50 ветхих.

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