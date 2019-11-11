Пермь: новости дня
15:43 | 12.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков научиться деловому общению
Ассоциация научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края инициирует проведение финала и награждение победителей конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК». Программа «УМНИК» направлена на поддержку проектов молодых ученых (от 18 до 30 лет), имеющих перспективы коммерциализации. По конкурсу «УМНИК» можно получить 500 тыс. рублей на реализацию проекта. В мероприятии примут участие: представитель Фонда содействию инновациям, губернатор Пермского края, руководители краевой и городской администрации, представители бизнеса, эксперты, студенты, аспиранты, молодые ученые. Центр науки, 18+.
В этот же день в 18:30 начнется заседание клуба «Школа делового общения и ораторского мастерства». Состоится продолжение цикла лекций «Обзор навыков будущего».
Ведущий Владислав Плетенев - бизнес-тренер, руководитель школы «Успех» ГАОО ДОПО Институт повышения квалификации – РМЦПК, партнер тренингового центра «Арбоника». Тема занятия: Навык № 3 «Управление людьми: общение и развитие команд». Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), 16+.
Также в 18:30 состоится встреча клуба на немецком языке «Stammtisch». Stammtisch – стол для завсегдатаев в немецких кафе и барах. На встречу приглашаются все, кто хочет пообщаться на немецком языке на любую тему с неизменным модератором - учителем немецкого языка Франком Ровальдом.
Язык проведения – немецкий. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж), 16+.
© «Вечерние ведомости»
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