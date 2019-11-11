Пермь: новости дня
12:33 | 12.11.2019
Губернатор Максим Решетников провел открытый диалог со студентами пермского политеха
Промышленность Пермского края за 3 года выросла на 9%, и такие темпы сохранятся в будущем. Свидетельство этому - большое количество инвестиционных проектов в промышленности. Пермский край лидер среди субъектов страны по количеству заключенных специнвестконтрактов: их в регионе реализуется 17. Общим объемом инвестиций СПИКов - более 500 млрд рублей. Серьезный объем инвестиций привлекают Березники, Губаха, Чусовой, Чайковский, Лысьва, Краснокамск, с получением статуса ТОСЭР набирает обороты Нытва. «Наш инвестиционный портфель на ближайшие 6 лет – 1,6 трлн рублей, будет создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Это все проекты предприятий, по большей части промышленные, которым потребуются новые кадры», - подчеркнул Максим Решетников. При этом губернатор обозначил, что для достижения успеха студентам важно активно развивать навыки и компетенции, быть в тренде, находить современные решения актуальным производственным задачам.
По словам главы региона, активно масштабируется IT-кластер Прикамья. Яркий пример развития IT-компании от группы молодых ученых – компания Promobot.
Также губернатор подчеркнул, что у региона есть потребность развития строительных компетенций. С ростом объемов государственного строительства – краевые власти уверенно нарастили темпы строительства дорог, школ, детских садов, поликлиник и других объектов социнфраструктуры - увеличиваются масштабы и сложность проектов, а следовательно, растет запрос на квалифицированные кадры.
Во время диалога молодые люди задали губернатору порядка 20 вопросов, связанных с развитием социальной инфраструктуры, перспективами трудоустройства в Пермском крае, благоустройством, транспортной доступностью образовательных учреждений, а также возможностями открытия новых научно-исследовательских центров и региональных молодежных организаций.
Артур Мугатаров, выпускник школы № 146, студент 4 курса аэрокосмического факультета поделился критериями, которыми руководствуются выпускники школ при выборе университета. «Я набрал много баллов по ЕГЭ, у меня была возможность выбрать любой вуз России, но я нашел интересное мне направление здесь и остался. Но вижу, что много моих одноклассников уехали в Москву и Санкт-Петербург. Я много думал об этом и тезисно сформировал критерии выбора вуза выпускником: это наличие интересных и актуальных образовательных программ, наличие научно-образовательных центров, оснащенных современных оборудованием, наличие предприятий для дальнейшего трудоустройства. А также, так как многие школьники сейчас активно продвигают свои идеи, то и хорошие условия для ведения предпринимательской деятельности», - отметил студент.
Максим Решетников добавил, что для притяжения молодежи важен каждый из озвученных критериев. Помимо этого, необходимо развивать событийную политику, социальную инфраструктуру, транспортное сообщение не только внутри региона, но и межрегиональное, и международное. Работа в этом направлении ведется: организуются фестивали, Пермский край принимает соревнования федерального и мирового уровня, расширяется география полетов из пермского аэропорта.
Студент 4 курса электротехнического факультета Иван Васенин поинтересовался планами по развитию программы «Мехатроника и робототехника». Максим Решетников пояснил, что из краевого бюджета направлены средства на открытие образовательного направления с 2020 года. С 2021 года набор планируется увеличить за счет федеральной поддержки. Как добавил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов, уже запланирован ремонт помещений порядка 70 кв.м, при этом «Промобот» готов предоставить роботов для организации обучения.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:59 | 12.11.2019
В Екатеринбурге на полтора месяца закроют проезд по Библиотечной
12:51 | 12.11.2019
«Пермская сетевая компания» скорректирует начисления платежей в беззаявительном порядке
12:38 | 12.11.2019
Завершился прием заявок на конкурс по отбору инвестора для развития площадки ДК «Телта»
12:33 | 12.11.2019
Губернатор Максим Решетников провел открытый диалог со студентами пермского политеха
12:25 | 12.11.2019
Омбудсмен осудил ценовую политику Екатеринбургского цирка
11:58 | 12.11.2019
Ночью на улицах Перми работало 195 единиц техники и 242 дорожных рабочих
11:49 | 12.11.2019
В Ирбите вынесли приговор бывшему сотруднику «Уральской базы авиационной охраны лесов» за получение взятки
11:42 | 12.11.2019
Устранение последствий «ледяного дождя» второй раз за год будут обсуждать на пленарном заседании городской Думы
11:35 | 12.11.2019
Пермский фестиваль «САДЫ НАД КАМОЙ» стал лучшим событием года X Национальной премии по ландшафтной архитектуре
11:26 | 12.11.2019
Жители Чкаловского района Екатеринбурга могут получить бесплатные детские путёвки в санаторий
10:56 | 12.11.2019
«Не выспался просто»: в Екатеринбурге Hyundai перевернулся на бок
10:32 | 12.11.2019
Программист из Екатеринбурга, страдающий радикулитом, незаконно отслужил в армии почти год
10:11 | 12.11.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт матч с ХК «Сочи»
09:46 | 12.11.2019
По факту смерти екатеринбуржца на борту самолёта начато расследование
09:37 | 12.11.2019
Минувшей ночью из вспыхнувшего дома на Урале спасли девять человек
09:18 | 12.11.2019
Гендиректора «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова признали банкротом
09:06 | 12.11.2019
В Лесном объявлен сбор на поиск пропавшей бабушки
22:49 | 11.11.2019
В Свердловской области из-за аварии без газа остались 119 домов
22:28 | 11.11.2019
На перекрестке улицы Титова и Ремесленного переулка в Екатеринбурге трамвай врезался в грузовик
21:05 | 11.11.2019
В Екатеринбурге в 2020 году состоится турнир претендентов по шахматам
19:04 | 11.11.2019
Обвинила 84-летнего пенсионера в изнасиловании: свердловчанку подозревают в заведомо ложном доносе
18:44 | 11.11.2019
На набережной Исети в Екатеринбурге появится много деревьев и цветов
18:31 | 11.11.2019
Пермяки могут увидеть выставку архивных фотографий «Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в черно-белом цвете»
18:26 | 11.11.2019
В Екатеринбурге эвакуировали жилой дом из-за загоревшейся проводки
18:24 | 11.11.2019
В Прикамье детям начнут устанавливать протезы для улучшения слуха
18:19 | 11.11.2019
В Перми застройщик вместе с жилым комплексом построит детский сад
18:16 | 11.11.2019
В Каменске-Уральском свердловчанин обнаружил во дворе мину
18:15 | 11.11.2019
Движение по четной стороне улицы Героев Хасана в Перми открыто раньше поставленного срока
17:58 | 11.11.2019
В Нижнем Тагиле уберут дублирующиеся маршруты
17:31 | 11.11.2019
Пропавшая в Екатеринбурге девушка нашлась в колонии общего режима
17:05 | 11.11.2019
МУГИСО определилось с новым директором «Монетный щебеночный завод»
17:00 | 11.11.2019
Пермь начала преображаться к Новому году
16:56 | 11.11.2019
Пермяков приглашают на семинар по управлению многоквартирными домами