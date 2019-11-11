Губернатор Максим Решетников провел открытый диалог со студентами пермского политеха

12:33 | 12.11.2019

11 ноября состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова со студентами и аспирантами Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Глава Прикамья озвучил перспективы развития промышленности и технических направлений в регионе. По словам губернатора, период, когда темп преобразованиям задавали экономисты и юристы, подошел к концу, сейчас наступила эра инженеров, эра тех людей, которые создают новые идеи и новые продукты.



Промышленность Пермского края за 3 года выросла на 9%, и такие темпы сохранятся в будущем. Свидетельство этому - большое количество инвестиционных проектов в промышленности. Пермский край лидер среди субъектов страны по количеству заключенных специнвестконтрактов: их в регионе реализуется 17. Общим объемом инвестиций СПИКов - более 500 млрд рублей. Серьезный объем инвестиций привлекают Березники, Губаха, Чусовой, Чайковский, Лысьва, Краснокамск, с получением статуса ТОСЭР набирает обороты Нытва. «Наш инвестиционный портфель на ближайшие 6 лет – 1,6 трлн рублей, будет создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Это все проекты предприятий, по большей части промышленные, которым потребуются новые кадры», - подчеркнул Максим Решетников. При этом губернатор обозначил, что для достижения успеха студентам важно активно развивать навыки и компетенции, быть в тренде, находить современные решения актуальным производственным задачам.



По словам главы региона, активно масштабируется IT-кластер Прикамья. Яркий пример развития IT-компании от группы молодых ученых – компания Promobot.



Также губернатор подчеркнул, что у региона есть потребность развития строительных компетенций. С ростом объемов государственного строительства – краевые власти уверенно нарастили темпы строительства дорог, школ, детских садов, поликлиник и других объектов социнфраструктуры - увеличиваются масштабы и сложность проектов, а следовательно, растет запрос на квалифицированные кадры.



Во время диалога молодые люди задали губернатору порядка 20 вопросов, связанных с развитием социальной инфраструктуры, перспективами трудоустройства в Пермском крае, благоустройством, транспортной доступностью образовательных учреждений, а также возможностями открытия новых научно-исследовательских центров и региональных молодежных организаций.



Артур Мугатаров, выпускник школы № 146, студент 4 курса аэрокосмического факультета поделился критериями, которыми руководствуются выпускники школ при выборе университета. «Я набрал много баллов по ЕГЭ, у меня была возможность выбрать любой вуз России, но я нашел интересное мне направление здесь и остался. Но вижу, что много моих одноклассников уехали в Москву и Санкт-Петербург. Я много думал об этом и тезисно сформировал критерии выбора вуза выпускником: это наличие интересных и актуальных образовательных программ, наличие научно-образовательных центров, оснащенных современных оборудованием, наличие предприятий для дальнейшего трудоустройства. А также, так как многие школьники сейчас активно продвигают свои идеи, то и хорошие условия для ведения предпринимательской деятельности», - отметил студент.



Максим Решетников добавил, что для притяжения молодежи важен каждый из озвученных критериев. Помимо этого, необходимо развивать событийную политику, социальную инфраструктуру, транспортное сообщение не только внутри региона, но и межрегиональное, и международное. Работа в этом направлении ведется: организуются фестивали, Пермский край принимает соревнования федерального и мирового уровня, расширяется география полетов из пермского аэропорта.



Студент 4 курса электротехнического факультета Иван Васенин поинтересовался планами по развитию программы «Мехатроника и робототехника». Максим Решетников пояснил, что из краевого бюджета направлены средства на открытие образовательного направления с 2020 года. С 2021 года набор планируется увеличить за счет федеральной поддержки. Как добавил ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов, уже запланирован ремонт помещений порядка 70 кв.м, при этом «Промобот» готов предоставить роботов для организации обучения.

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