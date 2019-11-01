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18:24 | 11.11.2019

В Прикамье детям начнут устанавливать протезы для улучшения слуха

ЛОР-врачей Прикамья научат устанавливать протезы слуховых косточек детям, позволяющие улучшить слух. Ранее данная методика в крае применялась только для взрослых.

В рамках курса по повышению квалификации для врачей-оториноларингологов и педиатров «Оториноларингология в практике врача-педиатра» многолетним опытом поделится доктор медицинских наук Олег Наумов. По его словам, на сегодняшний день крайне важно осваивать новые методики, быть в курсе всех современных разработок и постоянно следить за трендами в здравоохранении. «Работаю с пермскими коллегами уже не первый год, будучи настоящими профессионалами своего дела, они не собираются останавливаться на достигнутом, максимально используя все возможности, - подчеркнул Олег Наумов. - Отдельно отмечу поддержку со стороны краевых властей и администрации краевой детской больницы».

В программу обучения вошли санирующие операции, которые проводятся при хроническом отите по показаниям детям любого возраста; тимпанопластика (восстановление целостности барабанной перепонки) пациентам с наиболее сложными клиническими случаями.

Отметим, для проведения этих операций под руководством эксперта Московской академии были отобраны маленькие пациенты в возрасте от шести лет, проведение хирургического вмешательства которым позволит вылечить патологию органа слуха. И консультации, и операции проводятся детям в рамках ОМС.

«Мы всегда действуем в интересах наших маленьких пациентов, предлагая лучшие методики лечения. У нас есть и возможности обучаться у ведущих докторов в области детской оториноларингологии в РФ, и высококвалифицированные специалисты, и современное оборудование — ключевые моменты в освоении технически сложных хирургических вмешательств», — подчеркнула заведующая оториноларингологическим отделением КДКБ Ирина Гашеева,

Всего участие в обучении примут около 40 врачей, в том числе и педиатры, которые усовершенствуют свои знания по проведению отоскопии - осмотра наружного слухового прохода, барабанной перепонки. Программа по повышению квалификации пройдет с 11 по 15 ноября в хирургическом корпусе краевой детской больницы. Все участники курса получат свидетельства о прохождении обучения.

© «Вечерние ведомости»

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