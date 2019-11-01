Пермь начала преображаться к Новому году

17:00 | 11.11.2019

Впервые новогодняя иллюминация начала появляться в городе в ноябре. В минувшие выходные ряд конструкций заняли свои привычные места.



Так, композиция «Медведь» уже установлена на Комсомольском проспекте, «Медведи на льдине» появились на развязке улиц Макаренко и Тургенева, на площади Карла Маркса размещен светодиодный фонтан, а на развязке шоссе Космонавтов и улицы Свиязева – композиция «Мамонт с мамонтенком».



К середине месяца планируется украсить все локации прошлых сезонов – Соборную площадь, Театральный сквер, Комсомольский проспект – от улицы Монастырской до улицы Ленина, сквер у гостиницы «Урал», а также фасады зданий, подключить консоли на опорах освещения.



Ближе к концу ноября зажгутся огни на главной городской елке. К середине декабря на улицах города появится еще порядка 250 новых свето-иллюминационных объектов и 6 уличных тематических выставок.



Напомним, в этом году, кроме центрального новогоднего маршрута, также появится 2 маршрута в Мотовилихинском и Кировском районах Перми. Так, в Мотовилихе будут украшены площадь у Цирка, улицы Уральская и Лебедева, ледовые городки появятся в сквере им. Розалии Землячки, у универсального дворца спорта «Молот» и саду им. Свердлова. В Кировском районе украшения будут смонтированы в сквере у Дворца культуры им. Кирова, на аллее по улице Ласьвинской, на площади у бывшего кинотеатра «Экран», на улице Маршала Рыбалко и в парке «Счастье есть». Также в парке будет построен ледовый городок. Впервые у аэропорта появится арт-объект «2020».

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