Пермяков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Птицы на кормушках»

14:32 | 11.11.2019

12 ноября - День встречи зимующих птиц, Синичкин день. В этот день в Перми в рамках реализации проекта «Город рек» стартует фотоконкурс «Птицы на кормушках».



Цель конкурса - привлечь жителей Перми и края к зимней подкормке и наблюдению за птицами на кормушках.



- Если вы ежедневно будете приносить корм на кормушку, и особенно если вы повесите ее в лесу или в долине реки, то вы обязательно встретите необычных гостей и сделаете уникальный снимок, - говорят организаторы.



Конкурс проходит по 5 номинациям - интересный сюжет, редкая птица, массовая фотография, лучший наблюдатель, птица речной долины.



Для участия в конкурсе до 20 декабря необходимо загрузить фотографии в альбом (https://vk.com/album-184092066_269924045) или направить на почту birdingperm@yandex.ru. Важно не только сфотографировать, но и правильно определить птиц.



Организатором конкурса является группа ВКонтакте «Бёрдинг в Перми» (https://vk.com/birdingperm) при поддержке Пермского орнитологического общества, Пермского отделения Всероссийского общества охраны природы и проекта администрации Перми «Город рек».

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