Режиссер из Пермского края вышла в финал Национальной молодежной кинопремии

14:00 | 11.11.2019

Стали известны имена молодых режиссеров, которые прошли в финал II Национальной молодежной кинопремии, сообщает Центр поддержки молодежных творческих инициатив «Роскультцентр». Среди финалистов в номинации «Лучший документальный фильм» и пермячка Ольга Аверкиева.



Всего в этом году на соискание премии подали заявки 225 участников в возрасте от 18 до 30 лет. В финал прошли 19 кинематографистов из 10 регионов России. Имена лауреатов будут объявлены 28 ноября в кинотеатре «Иллюзион».



Среди жюри премии в этом году значатся такие известные кинематографисты, как кинорежиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Сергей Мирошниченко и др.



Все победители и призеры получат дипломы и подарки от спонсоров. Победитель специальной номинации от крупнейшего видеосервиса MEGOGO получит возможность размещения и продвижения фильма на площадках компании.



Более подробную информацию можно найти на сайте «Роскультцентра» (http://роскультцентр.рф/main/one/621).



Отметим, I Национальная молодежная кинопремия состоялась в 2018 году.



Ольга Аверкиева окончила Пермский государственный институт культуры, является режиссером-документалистом, а также преподавателем кафедры журналистики и массовых коммуникаций. Первый фильм «Детский мат» режиссер из Перми сняла в 2015 году. Второй ее фильм «Вырваться. История любви», снятый в 2018 году, стал победителем национального конкурса «Российская «Флаэртиана», победителем международных фестивалей «Восемь женщин» и «Саратовские страдания», а также был показан на киносмотре «Окно в Европу» и фестивале документального кино в Нью-Йорке. На данный момент Ольга вместе со студией «Новый курс» снимает новую кинокартину «Жизнь длиною в детство», который будет рассказывать о помощи сотрудников выездной паллиативной помощи подопечным фонда «Дедморозим».

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