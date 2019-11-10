Жители Прикамья смогут оформить справку о составе семьи через МФЦ

13:55 | 11.11.2019

В краевом МФЦ запущен пилотный проект: теперь жители многоквартирных домов могут подать запрос на выдачу справки о составе семьи, акта сверки или выписки о наличии/отсутствии задолженностей по оплате коммунальных услуг в центрах «Мои документы».



Соглашения о взаимодействии заключены между двумя управляющими организациями – ООО «ПМУП Городское и тепловое хозяйство» и ООО «УК «Жилые комплексы». Они обслуживают 157 жилых объектов в Перми.



Прием заявлений через МФЦ существенно упростит процесс получения документов от управляющих компаний.



По словам начальника отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Анны Швалевой, специалисты центра примут запрос, а затем сами передадут его в управляющую организацию. Готовые документы будут направлены по почте либо на электронный адрес заявителя.



Напомним, в 2019 году вступили в силу изменения в Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, касающиеся взаимодействия с жильцами. В частности, для обеспечения возможности личных обращений граждан УК должны разместить свои офисы в пешей доступности (радиусе не более 3 км) от домов, которыми они управляют. Либо заключить договор на оказание услуг с многофункциональным центром.



Отметим, нововведения позволят жителям Прикамья подавать заявки на выдачу справок от УК в удобном месте и в удобное время. К примеру, если раньше человеку, который фактически проживает в Березниках, но прописан в Перми, для оформления документов приходилось ехать в офис обслуживающей организации, то теперь он сможет это сделать по месту пребывания в любом филиале «Мои документы».



«С 1 ноября мы начали принимать запросы для двух пермских управляющих компаний. Однако ожидаем, что их список будет постепенно увеличиваться. В ближайшее время планируем подписать соглашение о взаимодействии еще с одной организацией», - поделился планами Леонид Громов, руководитель Пермского краевого МФЦ.

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