В Перми ожидаются осадки

11:52 | 11.11.2019

Сейчас в столице Прикамья -1 градус, пасмурно. Сегодня, 11 ноября, днем в Перми будет около +1°C, лед к вечеру должен растаять. Ночью ожидается чуть ниже нуля.



Завтра днем ожидается до +2°C, возможен мокрый снег, ночью около 0°C. В среду, 13 ноября, днем будет чуть выше нуля, выпадет мокрый снег, вечером станет холодать, ночью столбик термометра может упасть до -10°C. В четверг будет около -4°C. В пятницу столбик термометра покажет +2°C, возможны мокрый снег, дождь. В выходные, по предварительным прогнозам, сохранится положительная температура.

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