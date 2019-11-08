Театр «У Моста» вошел в шорт-лист Международной премии зрительских симпатий

03:28 | 10.11.2019

Пермский театр «У Моста» попал в шорт-лист Международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Лучший региональный театр».



Победители премии по итогам голосования будут объявлены 2 декабря на сцене московского Театра Вахтангова. В этом году среди номинантов премии такие известные российские деятели искусства, как Андрей Кончаловский, Кирилл Серебренников, Владимир Машков, Ирина Муравьева, Елизавета Боярская, Константин Райкин и многие другие. За премию в номинации «Лучший региональный театр» помимо пермского театра «У Моста» поборются Волгоградский музыкальный театр и Свердловский театр музыкальной комедии.



Как отмечают в министерстве культуры Пермского края, «Звезда театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика отбирает и номинирует понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на интернет-портале премии. Проголосовать за театр «У Моста» можно до конца ноября по ссылке: http://www.teatral-online.ru/star/shortlist/.



Театр «У Моста» – авторский театр в Перми, основанный в 1988 году Сергеем Федотовым. Широко известный в Европе, он является единственным в мире мистическим театром. «У Моста» – трижды номинант и лауреат Национальной премии «Золотая маска», обладатель 45 Гран-При зарубежных фестивалей, чемпион Индийской театральной олимпиады, участник 186 международных фестивалей.

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