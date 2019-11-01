Предприниматели Пермского края предложили создать чат-бот для эффективного получения господдержки

17:55 | 8.11.2019

7 ноября в Перми на площадке Кванториума «Фотоника» состоялась уникальная стратегическая сессия, посвященная мерам господдержки малого и среднего предпринимательств. Пермский край стал одним из 20 регионов, в которых в этом году пройдут такие сессии. Уникальный формат предусматривает совместную работу предпринимателей и представителей госсектора.



В мероприятии приняли участие более 50 человек. Представители госсектора вместе с предпринимателями, разделившись на группы, проанализировали сервис получения госуслуг в сфере бизнеса, выявили болевые точки, получили обратную связь и совместно занимались поиском решения проблем. В результате сессии были разработаны и протестированы проекты по улучшению сервиса господдержки в регионе.



Часть разработанных проектов касалась реализации мер по сокращению сроков рассмотрения и одобрения документов. В частности, один из них касался создания «горячей линии» для предпринимателей, а также специального чат-бота, который на основе забитых в него стандартных вопросов о господдержке по линии МСП и т.д. сможет оперативно оказать поддержку предпринимателю. Еще одно предложение от команд – создание мобильного приложения УПС («Управляй поддержкой со смартфона») с функцией онлайн-консультирования. Лучшие проекты будут внедряться в работу Центра «Мой бизнес».



По словам зампреда правительства – министра промышленности Прикамья Алексея Чибисова, такая сессия необходима для того, чтобы обсудить с предпринимательским сообществом эффективность мер господдержки в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Такой формат крайне важен, чтобы в Москве и правительстве Пермского края, которые занимаются государственной поддержкой, понимали, насколько эффективна и удобна поддержка, которую мы оказываем. И, соответственно, что можно улучшить, чтобы предпринимателям было удобнее взаимодействовать с властью и с теми инструментами поддержки, которые есть на территории Пермского края. Я уверен, что результатом этой стратегической сессии станет корректировка нашей работы, направленная на повышение эффективности взаимодействия с малым и средним бизнесом», - подчеркнул он.



По словам организаторов, особое внимание на сессии было уделено бизнесменам, которые ранее мерами государственной поддержки не пользовались. В группах предприниматели совместно с представителями краевых властей моделировали путь бизнесмена к центру «Мой бизнес»: от получения информации о существовании такого центра до принятия решения и выборе меры государственной поддержки. Это знание поможет не только точнее и адреснее доносить информацию о новых возможностях, предоставленных государством бизнесу, но и улучшить процесс коммуникации власти и бизнеса.



Как отметил руководитель инжиниринговой компании «НЕОПАРМА» Евгений Пешин, сейчас краевые власти много внимания уделяют поддержке малого и среднего бизнеса: «Но здесь необходим диалог. И я думаю, что в диалоге мы добьемся успеха. Это мероприятие очень интересно и представляет новые возможности, которыми мы обязательно воспользуемся».



Формат стратсессии также подразумевал использование инструментов «дизайн-мышления», позволяющих решать реальные бизнес-задачи творческим путем. Цель этой работы – не только рассказать предпринимателям, какие меры поддержки для них существуют и как их получить, но и донести до госслужащих, что эта поддержка – государственная услуга, которую они должны оказывать бизнесу.



По словам руководителя направления по обучению госсектора «Деловая среда» Жанны Хайрединовой, стратегические сессии проводятся с целью улучшения сервиса при оказании господдержки предпринимателям. «Часто бывает, что обозначенные бизнесом проблемы воспринимаются госслужащими «в штыки» и вместо изменения подходов в работе и улучшения сервиса возникает конфликт и обоюдная обида. В стратегических сессиях, используя технологию «дизайн-мышление», мы даем возможность госслужащим услышать: а как предприниматель воспринимает господдержку? Что на самом деле ему нужно? С какими сложностями (и эмоциями) он сталкивается при получении господдержки или почему ею не пользуется? По итогу довольны все: госсектор понимает пути улучшения сервисов для бизнеса, а бизнес - чувствует себя услышанным и понятым. Также участники могут применять освоенную технологию при разработке и усовершенствовании своей работы с клиентами», - отметила она.



Все предложения, озвученные на сессии, будут презентованы на итоговой конференции, которая пройдет в декабре в Москве. А после этого соответствующие коррективы будут внесены в национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса, который рассчитан на ближайшие пять лет.



Организаторами стратегической сессии выступили министерство экономического развития РФ совместно с краевым министерством промышленности, Университетом «Синергия» и АО «Деловая среда».



Напомним, в Пермском крае в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» активно оказывается поддержка малому и среднему бизнесу. На достижение целей нацпроекта в Пермском крае предусмотрено 487 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн из краевого.

© «Вечерние ведомости»