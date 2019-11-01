Во Всероссийской акции «Ночь искусств» приняли участие 35 тысяч прикамцев

13:24 | 8.11.2019

В выходные жители Пермского края в седьмой раз присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств». В этот раз в муниципалитетах региона состоялось свыше 400 событий, которые были организованы 155 учреждениями. В афишу мероприятий вошли события не только государственных культурных организаций, но и также частных и независимых арт-пространств. Всего в акции приняли участие порядка 35 тыс. человек, сообщает министерство культуры Пермского края.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что одной из основных задач краевого правительства является создание центров притяжения для жителей по всей территории региона. По его словам, прикамцы, вне зависимости от места проживания, должны иметь возможность культурного и спортивного досуга.



Интересную программу к проведению акции «Ночь искусств» в 2019 году подготовила Пермская краевая филармония, которая в числе первых присоединилась к всероссийскому проекту. 3 ноября в органном зале состоялись сразу два вечерних концерта, на которых гости смогли познакомиться с этнической культурой разных стран.



В художественной галерее рядом с «пермскими богами» читали лекции и пел хор: здесь выступили лауреаты международных конкурсов хор «Сирень», а хранители коллекций и искусствоведы рассказывали про золотное шитье, сохранение и значение экспонатов эпохи Московского царства.



Насладиться музыкальными событиями на любой вкус в эту ночь пермяки могли и в других местах города. Так, в рамках акции на площадке библиотеки им. Пушкина выступил Пермский губернский оркестр, а арт-кофейня «Эпоха» радовала своих гостей концертом немецкого композитора и музыканта Клауса Бургера. Жители Березников смогли отпраздновать фестиваль кельтской культуры «Большой городской Самайн» и поплясать под ирландскую и шотландскую музыку в живом исполнении. Для любителей коми-пермяцкого творчества был организован концерт ансамбля «Шондiбан» в Кудымкаре.



Важно отметить, зрителей «Ночи искусств» принимали не только крупные учреждения культуры, такие, как Пермская художественная галерея, Музей современного искусства «PERMM», Музей пермских древностей, Центральный выставочный зал, Пермский театр оперы и балета, Исторический парк «Россия – моя история», но и небольшие, однако не менее интересные площадки. Например, в арт-пространстве «Поместье «Алая роза» по адресу: Красные казармы, 7 прошли экскурсия с чаепитием и историей Красных казарм, а также литературная читка документальной пьесы «Мой дядя – Ленин» от лаборатории «Открытый код». А в «Доме Боне» пермякам представили проект московской концептуальной художницы Жени fabika «Стул любви».



Отметим, впервые акция «Ночь искусств» состоялась в Пермском крае в 2013 году, тогда в ней приняли участие около 2 тыс. зрителей. Событие пройдет при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

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