Группа Би-2 представит пермякам программу NewBest

17:43 | 6.11.2019

11 ноября на концерте в Перми прозвучат и новые хиты Би-2 из альбома «Горизонт событий», и все главные песни группы – greatest hits Би-2, которые любят и знают миллионы.

Организаторы уверены, что публика с радостью продемонстрирует это, – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений Би-2. Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.

Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на

сцене, невозможно – да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим – 11 ноября в УДС «Молот» на концерте Би-2 с программой NewBest!

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