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16:36 | 6.11.2019

Съемки фильма «Сердце Пармы» в Прикамье продолжатся в декабре

С 1 декабря в Пермском крае продолжатся съемки фильма «Сердце Пармы». Жители Прикамья приглашаются на кастинг.

В официальной группе социальной сети организаторы съемок напомнили, что заявку необходимо направить в раздел «Сообщения», указав в ней возраст, размер одежды, город проживания и контактный номер телефона, а также прикрепив две портретные фотографии (без обработки). При этом актерам летней сессии повторять заявки не нужно.

Напомним, съемки фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова начались летом этого года. Режиссером фильма выступает Антон Мегердичев («Движение вверх»). Релиз фильма назначен на 2020 год.

Съемки картины пройдут на территории Пермского края и в Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Вишеры уже построены уникальные декорации: деревянные города, крепости, дома на сваях. «Сердце Пармы» обещает стать одним из сложнейших постановочных проектов отечественного кино: в фильме запланированы масштабные батальные сцены, спецэффекты, тщательно разработаны детали костюмов, быта, вооружения – от боевых лосей до боевых орудий. Первый съемочный цикл в Губахе, Усьве и на горе Крестовой начался 14 июля и продлился до 13 августа. Весь съемочный процесс, как отмечали представители съемочной группы, займет не менее 130 дней.

В Прикамье уже снимали сериалы для Первого канала: «Два берега» и «Зулейха открывает глаза». Также велись съемки полнометражного кино: «Географ глобус пропил», «Елки». В марте стало известно о предстоящих съемках продолжения российской сказки «Последний богатырь».

Напомним, для поддержки кинопроизводства в регионе будет внедряться система рибейта. Этот механизм поддержки кинопроизводства и взаимодействия с внешними студиями будет регулировать субсидии на возмещение затрат организациям кинематографии. При условии съемок на территории Пермского края и работы с местными подрядчиками компании смогут вернуть часть затрат на строительство декораций, аренду транспорта, вознаграждение актеров и массовки, оплату проживания, питания, приобретения материалов и т.д. Давать заключение о том, какие компании смогут получить рибейт, будет специально созданная кинокомиссия.

«Сердце Пармы» (2003) – исторический роман Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Выросший из краеведческих увлечений автора, он принес начинающему писателю широкую известность. Выдержал несколько переизданий.

© «Вечерние ведомости»

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