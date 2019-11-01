Пермь: новости дня
15:17 | 6.11.2019
Правительство Пермского края профинансирует 132 проекта пермяков в муниципалитетах
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что реализация этих проектов очень важна, так как инициатива исходит от людей: группы жителей формируют свои потребности, проекты и вместе с муниципалитетами подают заявки на конкурс. «В текущем году по итогам прошлогоднего отбора реализуется 187 проектов, из них 57 в рамках работы территориального общественного самоуправления и 130 в рамках инициативного бюджетирования», – отметил глава Прикамья. При этом он подчеркнул, что финансирование на реализацию проектов инициативного бюджетирования ежегодно увеличивается: если в 2018 году было направлено порядка 103 млн рублей, в 2019-м - 137 млн рублей.
По данным министерства территориального развития Пермского края, на данный момент подведены итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования на 2020 год, как и говорилось ранее, проекты ТОС с этого года соревнуются в отдельной группе в рамках конкурса инициативного бюджетирования. В министерство территориального развития от муниципалитетов поступило 475 заявок. Победителями признаны 132 проекта. Всего на проекты ТОС и инициативного бюджетирования в 2020 году будет направлено 146,3 млн рублей, что почти на 9 млн больше, чем в текущем году. «Конкурс остается востребованным среди жителей, проекты стали крупнее. Средняя стоимость проекта - 1 млн 110 тыс рублей. Это почти на 30% больше, чем в предыдущие годы», - отметил заместитель председателя правительства Пермского края – министр территориального развития Александр Борисов.
По его словам, жители по-прежнему чаще всего подают заявки на ремонт системы водоснабжения, благоустройство территорий, а также, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на проекты, направленные на ремонт и благоустройство памятников.
Кроме того, Александр Борисов отметил, что ежегодно министерство территориального развития организует обучение жителей проектной деятельности – как заявиться на конкурс, оформить свою идею, подтвердить ее актуальность. На территории Пермского края было проведено 63 семинара. Кроме того, в этом году работает «горячая линия» (до 30 ноября включительно), по которой каждый желающий может позвонить специалисту и задать интересующие вопросы по инициативному бюджетированию. В следующем году эта практика будет продолжена.
Информация об итогах конкурса по инициативному бюджетированию будет опубликована на сайте министерства территориального развития и на портале «Управляем вместе». Как отметил Александр Борисов, жители смогут ознакомиться с ними и проанализировать причины, почему проект не стал победителем, исправить документацию и заявиться на конкурс в следующем году.
По итогам совещания губернатор Максим Решетников обратил внимание, что на «Управляем вместе» необходимо публиковать не только результаты конкурса, но и ход реализации проектов: «Надо, чтобы были нормальные фотографии, материалы, сметы, чтобы у людей не было вопросов, почему столько и почему так, чтобы все было максимально открыто».
© «Вечерние ведомости»
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