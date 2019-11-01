Пермь вошла в топ-3 городов России по безопасности дорог

15:08 | 6.11.2019

Озвучены результаты мониторинга проекта общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Согласно данным, Пермь находится на третьем месте среди городов страны по безопасности дорог.



На первом месте Белгород, на втором — Казань. С апреля по сентябрь 2019 года эксперты проекта проверили трассы в 56 российских городах. Оценивалось общее состояние улично-дорожной сети, а также безопасность. По словам представителей ОНФ, состояние дорог в России улучшилось.



Отметим, качество и безопасность дорог в Пермской агломерации отмечались во время заседания Госсовета при президенте Владимире Путине. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развозжаев в своем выступлении отметил, что важной составляющей нацпроекта является повышение безопасности дорог. По словам представителя ОНФ, больше половины ДТП происходит там, где есть проблемы с разметкой.



Всего в Прикамье в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется отремонтировать 55 дорожных объектов, включая 52 дороги местного значения. На это будет направлено почти 2,2 млрд рублей. В Пермской агломерации применяют пластиковую разметку, использование этого материала позволяет продлить службу разметки и, как следствие, повысить безопасность на дорогах.

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