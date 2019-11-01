В Перми за сутки проверили качество уборки более чем тысячи дворов

14:24 | 6.11.2019

Городская административно-техническая инспекция проводит проверки придомовых территорий, выписывает уведомления в адрес УК и ТСЖ для устранения нарушений. Зачастую обслуживающие организации оперативно реагируют, приводят территории в нормативное состояние.



За прошедшие сутки административно-техническая инспекция провела проверки в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города.



Всего было проверено 1050 объектов, на 545 из них выявлены нарушения – это очистка входных групп, кровли домов, тротуаров, междворовых проездов от наледи и снега. Направлено 269 уведомлений в адрес ТСЖ и управляющих компаний, 63 материала передано для составления протокола об административном правонарушении.



Так, во дворе дома в Индустриальном районе по улице Братьев Игнатовых, 21, который обслуживает УК «Иртэм», не произведена обработка реагентами, не убран снег. Инспектором составлен акт осмотра, выписано уведомление для устранения нарушений. В Мотовилихинском районе после направленных уведомлений во дворе дома на улице Тургенева, 16 были расчищены входные группы и тротуары, ликвидирован гололед. Однако выявлены нарушения в части уборки придомовой территории. Инспекторы выйдут повторно на такие объекты для оценки ситуации и принятия решения о привлечении управляющей компании к ответственности.



Инспекторы отметили и хорошую работу отдельных управляющих организаций. Например, «Жилищной управляющей компании», которая обслуживает дома в микрорайоне Парковый. Так, на улице Подлесной, 33 территория многоквартирного дома находится в нормативном состоянии, прочищена от снега, отсутствует гололед, двор обработан реагентами.



Напомним, 6 ноября в районных администрациях состоятся заседания комиссий по ЧС, на которые будут приглашены представители прокуратуры, ТСЖ и управляющих компаний, подрядчиков. Цель встречи – подстегнуть нерадивых коммунальщиков, обозначить приоритеты в уборке территории и наладить оперативное реагирование на изменения погоды в краевой столице.

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