В Лысьве в рамках нацпроекта обновили Детский парк

12:40 | 5.11.2019

Детский парк в Лысьве, одно из самых излюбленных мест горожан, открылся после комплексной реконструкции. В ходе благоустройства здесь организовали три зоны для отдыха. Первая площадка – для самых маленьких посетителей, с песочницами, горками, качелями и многофункциональными комплексами. Вторая – для активного отдыха и занятий спортом. Свое место здесь заняли тренажеры и спортивный инвентарь. Третьей зоной стала трасса для скейтеров. Все площадки в целях безопасности посетителей имеют резиновое покрытие. Парк благоустроен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость проекта составила почти 25 млн рублей.



Все площадки Детского парка связаны пешеходными дорожками, по периметру сделана беговая дорожка, установлены удобные скамейки и урны, обновлено уличное освещение. В центральной части парка разместилась многофункциональная беседка, где можно отдохнуть на уютных лавочках, покачаться на качелях. Кроме того, у парка появилась новая входная группа и удобно обустроен выход к городскому пруду.



«Мы пробудили у жителей реальный интерес к судьбе этого места. Нам стали поступать от людей предложения о том, что еще они хотели бы видеть в парке. Например, площадку для выгула собак. Так что будем продолжать работу. Программа по формированию комфортной городской среды дает возможность преобразовать общественные места и создать новые точки притяжения горожан», – отметил глава города Лысьвы Александр Гончаров.



Ранее при обсуждении реализации в 2019 году проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что на благоустройство объектов по всему региону планируется направить свыше 1,3 млрд рублей – на треть больше по сравнению с прошлым годом. Всего в Пермском крае будет благоустроено 464 двора и 132 общественные территории.



В 2019 году Лысьва по программе «Формирование комфортной городской среды», которая в этом году приобрела статус национального проекта, получила 45,4 млн рублей. На эти средства, помимо благоустройства парка, в городе было отремонтировано 6 дворовых территорий и 11 контейнерных площадок.

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