Погода в Перми будет переменчивой

12:23 | 5.11.2019

Сейчас в столице Прикамья 1 градус, пасмурно. Сегодня, 5 ноября, в Перми ожидается около 2°C, дождь.



Завтра столбик термометра также поднимется выше нуля, будут осадки, снежный покров растает. В четверг, 7 ноября, прогнозируются резкие колебания температуры и сильные осадки: днем воздух прогреется до 9°C, ночью, по предварительным прогнозам, резко похолодает до -2°C. Днем в пятницу ожидается около -2°C, отрицательная температура сохранится и в выходные.

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