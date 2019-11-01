В Перми отмечают День народного единства

15:43 | 4.11.2019

4 ноября по всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.



Сегодня и в ближайшие дни во всех районах Перми проходят праздничные мероприятия, посвященные государственному празднику.



Так, сегодня в Дзержинском районе можно посетить книжную выставку «Во имя мира и согласия» в библиотеке №10 или тематическую выставку-рекомендацию «Во Славу Отечества!» в библиотеке №35.



В библиотеке №7 Индустриального района организован просмотр «Единый народ непобедим!».



Во дворце культуры «Бумажник» Орджоникидзевского района в 12:00 началась праздничная программа, посвященная Дню народного единства. Кроме того, на территории района можно посетить книжные и информационные выставки.



В Кировском районе пройдут тематические обзоры и беседы. В Мотовилихинском пермяков ждут на тематических просмотрах и книжных выставках.



Для жителей Свердловского района в 11:00 в Доме офицеров Пермского гарнизона состоялся гала-концерт краевого патриотического фестиваля-конкурса «Расскажу про Россию». Кроме того, жители района могут посетить тематические книжные выставки в библиотеках №5 и №8.



В клубе «Юбилейный» поселка Новые Ляды пройдет тематическая концертная программа.



Центральное событие – универсальная ярмарка (до 18:00) перед Дворцом культуры им. Солдатова. Для пермяков и гостей города представлены как продовольственные товары, изготовленные местными производителями, – мед, масло, молоко, сметана, сыры, колбасы, ягоды, грибы, сухофрукты, так и изделия мастеров народных промыслов – игрушки, кухонная утварь, теплые носки, варежки, сувениры и другое.

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