Пермячка стала лучшим приставом-исполнителем ФССП России

15:36 | 4.11.2019

В Федеральной службе судебных приставов закончился заключительный этап всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России», рассказали в краевом УФССП.



Профессиональную подготовку конкурсантов оценили с помощью испытаний, состоявших из 100 тестовых вопросов и практических заданий. Решающую роль сыграли практические задания.



Звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» завоевала судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми Алиса Захарова. Победительнице 27 лет, уже шестой год она добросовестно несет службу в рядах УФССП. За это время на ее счету – более 10 тысяч исполнительных производств различных категорий взыскания.

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