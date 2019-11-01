Пермь: новости дня
04:02 | 3.11.2019
Школьники Пермского края попробуют себя в роли предпринимателей
В 2017 году в олимпиаде по предпринимательству поучаствовало более 600 тыс. детей по всей России. Торжественное открытие нынешней олимпиады пройдет в гимназии № 4.
Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, олимпиадные задания направлены на развитие предпринимательского мышления детей и предлагают вполне реалистичные бизнес-задачи и ситуации. Каждый школьник, как настоящий предприниматель, получит свой результат и «игровой» финансовый успех, который будет зависеть от принятых им управленческих решений. Такие задания позволяют ребенку безболезненно получить свой первый предпринимательский опыт, узнать, насколько его увлекает предпринимательская деятельность, и вдохновиться результатом для будущих побед.
Основной тур олимпиады продлится с 4 по 17 ноября. Благодаря онлайн-формату можно пройти олимпиадные задания в удобное время с любого компьютера или планшета с выходом в интернет. Участие в олимпиаде бесплатное. Для участия ребенка учитель или родитель входит на сайт https://uchi.ru/ и бесплатно регистрирует «юного предпринимателя». Далее ребенок заходит на платформу под своим сформированным логином и паролем и решает олимпиадные задания. Также зарегистрироваться можно прямо на сайте олимпиады: https://uchi.ru/olymp/biz1911/.
© «Вечерние ведомости»
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