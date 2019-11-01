Пермь: новости дня
18:16 | 1.11.2019
Три событийных проекта Пермского края победили на конкурсе Russian Open Event Expo
Победителем всероссийского конкурса стал проект творческой лаборатории для молодых композиторов и исполнителей в Чайковском. В номинации «Лучшее культурное событие с участием профессиональных творческих коллективов» Международная академия молодых композиторов заняла первое место. За годы существования проекта обучение в академии прошли более 150 молодых композиторов из России и из 40 стран мира, более 250 педагогов-музыкантов повысили свою квалификацию.
Второе место в номинации «Лучшее событийное пространство» занял «Зов Пармы». Этно-ландшафтный фестиваль проводится с 2009 года и является одним из самых интересных событий лета в Пермском крае. Организатор – ГКБУК «Пермский дом народного творчества «Губерния».
Также лауреатом первой степени в номинации «Лучший бренд региона» стал проект «59 фестивалей 59 региона», который успешно реализуется в Прикамье. За 11 лет проект охватил все районы Пермского края.
Напомним, ранее на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников отмечал значимость распространения фестивального движения в территориях Прикамья. По его словам, благодаря таким фестивалям другие города и населенные пункты края становятся точками притяжения для туристов.
Всероссийский конкурс Russian Open Event Expo состоит из двух туров – заочного и очного. По словам организаторов, основной целью проведения конкурса является повышение престижа и роли событийного туризма в субъектах РФ, а также выявление новых тенденций и привлечение внимания широкой общественности к процессам в этой сфере. Жюри конкурса – предприниматели, известные российские и зарубежные эксперты в области организации событий, гостиничной и туристической сферы, шоу-бизнеса, спорта и культуры.
© «Вечерние ведомости»
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