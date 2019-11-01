В Перми появились новые остановочные пункты

18:00 | 1.11.2019

С 1 ноября введены в эксплуатацию остановочные пункты «улица Тихорецкая» (по требованию), «улица Зои Космодемьянской» и «Граница районов».



Остановочный пункт «улица Тихорецкая» расположен в Орджоникидзевском районе по адресу: улица Лянгасова, 2 по направлению в город. На нем будут совершать остановку «по требованию» автобусные маршруты №48 «Чусовской водозабор – Автопарк» и №73 «микрорайон Январский – микрорайон Заозерье».



Остановочный пункт «улица Зои Космодемьянской» расположен в Дзержинском районе по адресу: проспект Парковый, 58а по направлению в город. На нем будут совершать остановку автобусные маршруты №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» и №12 «проспект Парковый – ОАО «Пермский завод силикатных панелей».



Остановочный пункт «Граница районов» расположен в Орджоникидзевском районе по улице Новогайвинской в оба направления. На нем будут совершать остановку автобусные маршруты №49 «микрорайон Заозерье – станция «Пермь-2» и №53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон».

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