Игорь Сапко: в рамках проекта «С Думой о детях» делегация педагогов Пермского края находится с рабочим визитом в Татарстане

15:09 | 1.11.2019

В течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, делегацию руководителей общеобразовательных учреждений города Перми ожидает насыщенная программа



В четверг педагоги посетили казанский Лицей имени Н. И. Лобачевского, где состоялось пленарное заседание «Школа XXI века – объединяя усилия. Индивидуальное сопровождение одарённых детей в пространстве города». Вместе с представителями власти, министерства образования и науки Республики Татарстан, директорами образовательных организаций Казани были подняты важные вопросы развития отрасли. «Наш пермский проект «Золотой резерв» очень заинтересовал коллег из Казани. Это здорово, будем обмениваться опытом!» - рассказал депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», инициатор проекта «С Думой о детях» Игорь Сапко.



В гимназии №183 с участием президента Всероссийской федерации плавания, 4-кратным олимпийским чемпионом Владимиром Сальниковым и депутата Государственной Думы Ольгой Павловой была рассмотрена важная тема развития плавания в стране. Опытом работы с одаренными детьми поделились казанские коллеги из специализированного «Лицея-интерната №2».



Также в этот день состоялось расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Детский спорт«. «В Казани стартует этап кубка мира по плаванию, в эти дни здесь много известных спортсменов. Выступил с докладом и наш директор школы «Дуплекс» Галина Григоренко. Поделились опытом реализации проекта «Лига школьных спортивных клубов» и спортивного волонтерства», - рассказал Игорь Сапко.



Сегодня делегация Пермского края работает в государственных автономных образовательных учреждениях «Лицей Иннополис» и «Республиканский олимпиадный центр».



Проект «С Думой о детях» реализуется с марта 2017 года по инициативе депутата Государственной Думы РФ Игоря Вячеславовича Сапко совместно с департаментом образования администрации города Перми. В 2019 году число школ участвующих в проекте увеличилось до 50.



Проект «С Думой о детях» - это системный комплекс мероприятий для активных школьников и лидеров ученического самоуправления, где ребята осваивают основы в сфере государственно-общественного управления, гражданского воспитания, правовой и нравственной культур, который формируют устойчивый позитивный интерес школьников к работе органов власти. В ходе проекта успешно используется практика знакомства с общеобразовательными учреждениями в других субъектах Российской Федерации, обмен образовательными практиками и педагогическим опытом.

© «Вечерние ведомости»