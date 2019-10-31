В Пермском крае открылась первая библиотека нового поколения

12:49 | 1.11.2019

31 октября в Перми состоялось открытие первой в регионе модельной библиотеки. Благодаря проведенному ремонту и приобретенному современному оборудованию муниципальная библиотека № 8 им. Н.А. Островского начинает работу в другом формате – как многофункциональное учреждение нового поколения.



Отметим, ранее, в бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края, губернатор Максим Решетников отметил, что доступность культурного досуга является одной из приоритетных задач регионального правительства: «Наша задача – создать здесь современную инфраструктуру. И в городах, и в небольших населенных пунктах».



Появление первой модельной библиотеки в Пермском крае стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Культура», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Нацпроект предполагает создание современных интеллектуальных и образовательных центров, сочетающих в себе красивый дизайн, комфортное пространство и доступ к новейшим информационным технологиям. На эту цель в 2019 году две библиотеки Перми – № 1 им. Л.Н. Толстого и № 8 им. Н.А. Островского – получили федеральную субсидию в размере 10 млн рублей (средства были направлены на пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими изданиями и создание современного библиотечного пространства) и сейчас готовятся встретить первых посетителей.



Первой после преобразования открылась библиотека им. Н.А. Островского по адресу: ул. Гайвинская, 6. В ходе ремонта библиотеку полностью переоборудовали в соответствии с существующими стандартами. Были отреставрированы читальные залы, приобретена новая мебель и современное оборудование. В библиотеке появились комфортные зоны для работы, отдыха и общения, подключен высокоскоростной интернет и обеспечен доступ к информационным ресурсам ведущих учреждений культуры страны. На сегодняшний день пользователи библиотеки получили возможность пользоваться совершенно новыми сервисами: компьютерным моделированием и распечаткой на 3D-принтере, а также очками дополненной реальности, не только позволяющими с головой погрузиться в VR-игры или в просмотр 3D-фильмов, но и способными оказать большую помощь в самообразовании, получении дополнительных образовательных компетенций.



«Открытие модельных муниципальных библиотек в Пермском крае в рамках осуществления национального проекта является новым этапом модернизации в библиотечном мире региона. Уверена, что для жителей города Перми библиотека станет коммуникационным и культурным центром, где они смогут получить возможности для интеллектуального и творческого развития», – отметила в своем послании заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.



Как утверждают сотрудники культурного учреждения, теперь библиотека – это не просто место, где можно взять книги, это культурно-просветительский центр, который дает своим посетителям возможность выбирать различные виды интеллектуального досуга: фестивали, лекции, мастер-классы, учебные курсы, встречи с писателями, художниками, музыкантами.



Значимость подобных проектов для культурной жизни региона отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский: «Модельная библиотека – это новый формат общения между книгой и читателем, уникальное пространство, в котором будет интересно находиться как взрослым, так и детям».



Уже через неделю в Перми откроется вторая библиотека нового поколения – имени Л.Н. Толстого.



Также напомним, что были объявлены победители всероссийского конкурса на создание модельных библиотек в 2020 году. Среди них и три библиотеки из Пермского края. Это библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске и Лысьвенская центральная библиотека. Первые две получат по 5 млн рублей, третья – 10 млн рублей. Всего же от Пермского края на конкурс в этом году заявлялось семь библиотек.

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