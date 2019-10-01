Власти Перми обсудили с перевозчиками и депутатами условия работы с 2020 года

19:07 | 31.10.2019

В администрации Перми состоялось заседание консультативного совета по транспорту. Его темой стала готовность к реализации новой транспортной модели. Обсуждались условия новых контрактов с перевозчиками общественного транспорта.



Заседание консультативного совета провела заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. В нем приняли участие представители министерства транспорта Пермского края, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, представители УГАДН, ГИБДД, банков, крупные перевозчики.



В начале встречи обсуждались требования к подвижному составу и этапам его обновления в ходе исполнения контрактов. Так, к работе на маршрутах регулярных перевозок не будут допускаться автобусы старше 12 лет, к середине 2020 года не менее 30% подвижного состава должны будут иметь полностью низкий пол, систему кондиционирования и соответствовать стандарту Евро-5.



Также обсуждались стоимость 1 км пробега транспортных средств, внедрение системы учета пассажиропотока, прием безналичной оплаты проезда во всем городском пассажирском транспорте и дальнейшая организация работы кондукторов.



В рамках подготовки к внедрению в Перми тарифного меню перевозчики будут обязаны обеспечить 100% учет пассажиров в единой системе оплаты проезда и прием безналичной оплаты проезда банковскими картами. Уже в декабре этого года в общественном транспорте должны будут приниматься к оплате транспортные карты, которые будут работать в формате «электронного кошелька». Также с перевозчиками ведется работа по подготовке приема банковских карт для оплаты проезда во всем общественном транспорте. Сейчас такая возможность есть только у пассажиров электротранспорта и автобусов, участвующих в пилотном проекте новой транспортной модели.



Напомним, с 2020 года перевозчики в Перми начнут работать по новым контрактам с перечислением платы за проезд в бюджет города. Это позволит в перспективе формировать маршруты исходя из интересов пассажиров, а также повысить уровень безопасности и качество предоставляемых услуг.



У администрации города появится возможность привести отрасль к единым стандартам обслуживания населения. Внедрение штрафных санкций за нарушение условий контракта позволит более эффективно воздействовать на частных перевозчиков. Будет обеспечено одинаковое качество подвижного состава, не зависимо от прибыльности или убыточности маршрута. Станет возможным внедрение бесплатных пересадок и различных проездных документов на всем общественном транспорте.



Приступить к работе по новым правилам перевозчики должны в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

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