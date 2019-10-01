Пермь: новости дня
19:07 | 31.10.2019
Власти Перми обсудили с перевозчиками и депутатами условия работы с 2020 года
Заседание консультативного совета провела заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. В нем приняли участие представители министерства транспорта Пермского края, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, представители УГАДН, ГИБДД, банков, крупные перевозчики.
В начале встречи обсуждались требования к подвижному составу и этапам его обновления в ходе исполнения контрактов. Так, к работе на маршрутах регулярных перевозок не будут допускаться автобусы старше 12 лет, к середине 2020 года не менее 30% подвижного состава должны будут иметь полностью низкий пол, систему кондиционирования и соответствовать стандарту Евро-5.
Также обсуждались стоимость 1 км пробега транспортных средств, внедрение системы учета пассажиропотока, прием безналичной оплаты проезда во всем городском пассажирском транспорте и дальнейшая организация работы кондукторов.
В рамках подготовки к внедрению в Перми тарифного меню перевозчики будут обязаны обеспечить 100% учет пассажиров в единой системе оплаты проезда и прием безналичной оплаты проезда банковскими картами. Уже в декабре этого года в общественном транспорте должны будут приниматься к оплате транспортные карты, которые будут работать в формате «электронного кошелька». Также с перевозчиками ведется работа по подготовке приема банковских карт для оплаты проезда во всем общественном транспорте. Сейчас такая возможность есть только у пассажиров электротранспорта и автобусов, участвующих в пилотном проекте новой транспортной модели.
Напомним, с 2020 года перевозчики в Перми начнут работать по новым контрактам с перечислением платы за проезд в бюджет города. Это позволит в перспективе формировать маршруты исходя из интересов пассажиров, а также повысить уровень безопасности и качество предоставляемых услуг.
У администрации города появится возможность привести отрасль к единым стандартам обслуживания населения. Внедрение штрафных санкций за нарушение условий контракта позволит более эффективно воздействовать на частных перевозчиков. Будет обеспечено одинаковое качество подвижного состава, не зависимо от прибыльности или убыточности маршрута. Станет возможным внедрение бесплатных пересадок и различных проездных документов на всем общественном транспорте.
Приступить к работе по новым правилам перевозчики должны в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:21 | 31.10.2019
В Екатеринбурге рабочие кладут плитку, несмотря на снег
19:01 | 31.10.2019
Из-за снегопада Екатеринбург встал в 10-балльные пробки
19:01 | 31.10.2019
В выходные в Перми вновь будет закрыто движение на ремонтируемых участках улицы Героев Хасана
18:54 | 31.10.2019
C ноября в Перми все автобусы маршрута №32 будут следовать до микрорайона Васильевка
18:46 | 31.10.2019
День народного единства в Прикамье отпразднуют фестивалями, ярмаркой и этнографическим диктантом
18:40 | 31.10.2019
Индивидуализация ОСАГО: аккуратным водителям больше не придется платить за лихачей
18:38 | 31.10.2019
В Березовском свердловчанин до смерти избил мать
18:26 | 31.10.2019
В Серове будут расследовать дело в отношении мужчины, угнавшего автомобиль в состоянии опьянения
17:56 | 31.10.2019
«Билайн» предупредил свердловчан о возможных проблемах со связью
17:39 | 31.10.2019
В Кушве сдали в эксплуатацию городскую плотину, на ремонт которой потратили 117 миллионов рублей
16:14 | 31.10.2019
В Екатеринбурге перенесено заседание суда по делу Олега Кагилева
16:05 | 31.10.2019
Стала известна дата окончания строительства Ледовой арены около Цирка в Екатеринбурге
15:40 | 31.10.2019
В Кольцово на полсуток задержали рейс в Москву
15:08 | 31.10.2019
В столице Урала устраняют последствия снегопада
14:44 | 31.10.2019
Стали известны подробности конфликта в Цыганском поселке Екатеринбурга
14:42 | 31.10.2019
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено до ноября
14:28 | 31.10.2019
В столице Урала кинотеатр «Салют» просит помощи
14:00 | 31.10.2019
Уральский «Автомобилист» встретится с «Барысом»
13:34 | 31.10.2019
Сотрудница Росгвардии отсудила у военного госпиталя 250 тысяч рублей
13:14 | 31.10.2019
Авиакомпания AZUR Air запустила регулярные рейсы из Перми в Китай
13:05 | 31.10.2019
В Екатеринбурге состоится большой международный турнир по боксу
13:00 | 31.10.2019
Молодежь Перми приглашают на межнациональный форум
12:42 | 31.10.2019
Екатеринбургский бизнесмен задолжал налоговой 20 миллионов рублей. Теперь ему грозит до 7 лет колонии
12:26 | 31.10.2019
В домашнем матче «Пермские медведи» обыграли «Каустик» из Волгограда
12:22 | 31.10.2019
В Перми устанавливают новые контейнерные площадки для сбора мусора
12:20 | 31.10.2019
«Управляем вместе» готов к запуску голосования по объектам комфортной городской среды
12:10 | 31.10.2019
В Екатеринбурге в Цыганском поселке произошел массовый конфликт со стрельбой. Участников задержал ОМОН
11:45 | 31.10.2019
В Екатеринбурге удлинили автобусный маршрут № 76