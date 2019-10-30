Авиакомпания AZUR Air запустила регулярные рейсы из Перми в Китай

13:14 | 31.10.2019

30 октября авиакомпания AZUR Air выполнила свой первый регулярный рейс в Санью из Перми. Рейс 757 вылетел из аэропорта Большое Савино в 15:20 и спустя 8 часов 50 минут прибыл на остров Хайнань.



В аэропорту Феникс представители туристической индустрии и сотрудники воздушной гавани торжественно приветствовали первых пассажиров регулярного рейса из столицы Прикамья.



Загрузка первого рейса составила почти 100%, было занято 334 кресла из 336, предусмотренных компоновкой авиалайнера Boeing 767-300.



Программа полетов из Перми в Санью рассчитана до завершения действия зимнего расписания аэропорта - до 26 марта 2020 года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing 767-300.



Напомним, что в период действия зимнего расписания из Международного аэропорта «Пермь» авиакомпания AZUR Air выполняет также чартерные перелеты в Нячанг, Гоа, Дубай и Паттайю.

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