Молодежь Перми приглашают на межнациональный форум

13:00 | 31.10.2019

16 ноября с 12:00 до 17:00 во Дворце молодежи (улица Петропавловская, 185) пройдет II городской межнациональный форум.



К участию в форуме приглашаются представители молодежных структур и организаций, специалисты по молодежной политике органов местного самоуправления и общественных организаций, объединений, межнациональные делегации из числа студентов и преподавателей пермских высших учебных заведений в возрасте от 14 до 30 лет.



В рамках работы форума пройдет пленарное заседание «Итоги 2019 года: презентация успешных практик по сохранению традиционной культуры и организации межэтнического взаимодействия», деловая игра и интерактивная программа.



Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации. Регистрацию можно пройти по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBfCkjWYYVdvHmVTiMP97Wu5wovHyWRNHxJeds-7oiPzfisA/viewform или отправить заявку в свободной форме, указав ФИО, дату рождения, контактный телефон и направляющую организацию по адресу dm-ct@yandex.ru с пометкой в теме письма «ММФорум». Заявки принимаются до 17:00 14 ноября.



Организатором форума является Дворец молодежи при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми и управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми.

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