В Перми подвели итоги серии игр «ЭкоSapiens»

16:34 | 30.10.2019

В гимназии №7 прошел экологический вечер и подведение итогов серии игр «ЭкоSapiens», которые стартовали в июне.



«ЭкоSapiens» – это игра, с помощью которой участники знакомятся с особенностями экологии, краеведения, учатся ответственно относиться к природе. Реализация проекта началась в июне. В проекте участвовали детские сады и школы, общее количество участников – более 350 человек. Учащиеся гимназии активно принимали участие в благоустройстве долин малых рек и расширяли знания об экологических тропах города, участвовали в настольных и онлайн-играх.



Так, в номинации «Детский сад» победу одержали детские сады №251 и №411. В номинации «Начальная школа» – 1«А» и 2«Б» классы школы №93. В номинации «Средняя и старшая школа» абсолютным победителем проекта стала Амира Рахмангулова из гимназии №7.



– Знакомство с особенностями окружающей среды, природы родного города, бережное отношение к ней – это очень важно. Надеюсь, что знания, полученные во время проекта, участники сохранят и поделятся ими со своими близкими и друзьями, - отметила специалист отдела ООПТ и лесов управления по экологии и природопользованию администрации Перми Марина Посохина.



Среди экспертов, которые определяли победителей, были создатели экологических троп в Перми, например, маршрутов «Липовая гора», «Сад соловьев», экотропы в Черняевском лесу.



– Игра охватывает как школьников, так и родителей, и преподавателей. В ней участвуют те, от кого зависит наше экологическое будущее, - отметила Ольга Фрунзе, руководитель проектной деятельности детского технопарка «Кванториум Фотоника».



Проект по экологическому просвещению «ЭкоSapiens» реализуется учащимися и педагогами технопарка «Кванториум Фотоника» в рамках гранта конкурса «Пермь – мастерская будущего» при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

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