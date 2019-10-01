В 167 школах Пермского края запускают цифровые уроки

15:51 | 30.10.2019

Министерство образования и науки Пермского края и образовательная онлайн-платформа Учи.ру запустили проект «Цифровая школа», в который вошли свыше 340 классов 167 школ разных муниципалитетов, в том числе из городов Пермь, Кунгур, Губаха, из Пермского, Чусовского, Чайковского, Нытвенского и других районов.



Проект призван повысить успеваемость школьников с 5 по 9 класс по математике, а также помочь в усиленной подготовке к экзаменационным срезам – всероссийские проверочные работы (ВПР) и основной государственный экзамен (ОГЭ). Ученики классов, вошедших в проект, осваивают предмет по смешанной методике, в которой к классическим урокам добавлены регулярные занятия в компьютерном классе на цифровой образовательной платформе Учи.ру. Такая методика позволяет ликвидировать пробелы в знаниях детей, благодаря индивидуализации процесса обучения и предоставления педагогу дополнительного инструментария.



При работе в компьютерном классе каждый ребенок занимается по индивидуальной траектории, выстраиваемой платформой на основании результатов прохождения заданий. Если ребенок ошибается – платформа дает нужные подсказки и дополнительные задачи на отработку материала, помогает ему самостоятельно прийти к ответу. Учитель располагает подробной статистикой занятий каждого ученика в режиме реального времени, видит, кому нужна дополнительная помощь, и может своевременно корректировать процесс обучения.



Как поясняет министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, сотрудничество краевого минобра с онлайн-платформой Учи.ру ведется с 2017 года. «За это время количество школьников региона, изучающих предметы в такой интерактивной форме, выросло до 300 тысяч, - рассказывает министр. - Наши учителя активно используют на своих уроках задания платформы Учи.ру, отслеживают статистику занятий и прогресс учеников, а также находят что-то новое для практики. Все это оформлено в очень доступной и понятной форме».



Проект не только модернизирует систему обучения, но и затрагивает качество подготовки педагогических кадров. Для успешной реализации проекта при поддержке министерства образования и науки Пермского края образовательная платформа Учи.ру провела серию очных семинаров по методикам проведения цифровых уроков и внедрению новых элементов в образовательный процесс. Обучение прошло более 200 педагогов из разных муниципальных районов края, в том числе свыше 100 учителей из города Перми.



Напомним, в Пермском крае с 1 сентября в 25 школах в пилотном режиме запущена платформа «Электронная пермская образовательная система» (ЭПОС.Школа), в рамках которой образовательные учреждения перешли на новые электронные журналы и дневники. Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что в связи с этим продолжится и техническое переоснащение школ. Так, в этом году в регионе дополнительные средства направлены на покупку 1200 компьютеров.

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